La interna por la que echaron a la Negra Vernaci de Radio Pop

La conductora había firmado cinco años de contrato con la emisora. Y faltando dos para que se cumpla con lo firmado, la dejaron afuera de la emisora.
En general, en los medios de comunicación masivos, los contratos se cierran o bajan a fin de año, a fin de organizar la programación para el año siguiente. Y si bien a Elizabeth Vernaci le quedaban dos años más por delante en Radio Pop, en las últimas horas tuvo una inesperada reunión con el gerente, quien le anunció que se termina su programa al aire, en las próximas semanas.
Tal vez, como era de esperar, a la Negra la noticia no le cayó para nada bien aunque era no es la única figura de la emisora palermitana que se queda afuera, Con Lizy Tagliani pasa lo mismo, quien también hará su último programa el próximo veintisiete de marzo.
“Ay, será de Dios, con estas noticias que van y vienen. Lo que es tener un correveidile, pero bueno, qué le vamos a hacer”, expresó Vernaci, al aire. "Nos han dado una información no muy agradable para compartir, pero ya lo vamos a dar a conocer en el momento en el que consideremos que sea el adecuado".
"Pero bueno, nos ha dejado a todos como un balde de agua fría por la época nada más. Decímelo en Navidad, en Año Nuevo…hasta el 10 de enero. Pero la gente va mutando y un día estás acá, otro estás allá, y algún día nos veremos cara a cara, corazón”, advirtió la Negra, sobre la posibilidad de reecontrarse con las autoridades que decidieron levantar su programa, en otro contexto laboral.
Fue Ángel De Brito quien, al aire de su programa nocturno en América, LAM, explicó los motivos por los que la Negra es separada de la radio ubicada en Uriarte y Nicaragua. "La Negra y Lizy les sale 50 palos y la mañana completa recauda 30 (millones), y ahí está el tema...".
"Obviamente que lo merecen, es el dinero que se paga en la radio a figuras importantes, pero hay una desproporción entre recaudación y lo que sale. Además, no son solo sus sueldos sino muchos sueldos más y los otros programas. La Negra no se hablaba con el gerente de la radio desde hace meses y la Negra puteo hace poco al CEO del grupo”, desarrolló el conductor.
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