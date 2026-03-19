La interna por la que echaron a la Negra Vernaci de Radio Pop

EL DETRÁS DEL DESPIDO DE LA NEGRA

Fue Ángel De Brito quien, al aire de su programa nocturno en América, LAM, explicó los motivos por los que la Negra es separada de la radio ubicada en Uriarte y Nicaragua. "La Negra y Lizy les sale 50 palos y la mañana completa recauda 30 (millones), y ahí está el tema...".

"Obviamente que lo merecen, es el dinero que se paga en la radio a figuras importantes, pero hay una desproporción entre recaudación y lo que sale. Además, no son solo sus sueldos sino muchos sueldos más y los otros programas. La Negra no se hablaba con el gerente de la radio desde hace meses y la Negra puteo hace poco al CEO del grupo”, desarrolló el conductor.

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