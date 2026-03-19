"Doradas", un espectáculo de José María Muscari, debuta en el Teatro Nacional Cervantes

WhatsApp Video 2026-03-19 at 11.34.11 Aplausos para "Doradas", que estrena su espectáculo el jueves a las 18 en el Teatro Nacional Cervantes.

José Maria Muscari escribió sobre este nuevo estreno teatral:

“Cinco actrices populares que actuaron toda la vida, pero que ahora, en su madurez artística, llegan por primera vez al prestigio del Cervantes. Una obra escrita con la colaboración de la inteligencia artificial que combina confesiones personales e ingredientes retro. Un manifiesto sobre la fama, el paso del tiempo y las emociones maquilladas. Doradas es quizás, el pretexto para verlas a ellas nuevamente refulgentes.”

El espectáculo que se presentará de jueves a domingos a las 18 horas en la sala Luisa Vehil del Teatro Nacional Cervantes, tendrá además una gala benéfica que ha sido bautizada como “La gala dorada de las mujeres doradas del Cervantes “ que se llevará a cabo el día jueves 16 de Abril a las 17 horas organizada por Asociación Amigos del Teatro Nacional Cervantes, entidad que preside Carolina Petroni de Bereciartua y cuya presidenta honoraria es María Victoria Hueyo Anchorena y que servirá para recaudar fondos para obras de infraestructura para el histórico teatro Nacional Cervantes.

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La comisión directiva del Teatro Nacional Cervantes está conformada por: María Victoria Hueyo Presidente Honoraria, Stefanía Vecchi de Lagos Mármol Vicepresidente Honoraria, Carolina Petroni de Bereciartua Presidente, Mercedes Laconi de Sánchez Elía Vocal, Flavia Pittella Vocal, y Ángeles La Rosa Revisora de Cuentas.