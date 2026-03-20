Adelantan la campaña de vacunación antigripal ante la circulación de una nueva variante de Influenza

Para garantizar la accesibilidad y evitar aglomeraciones que saturen el sistema hospitalario, el municipio dispuso una amplia red de puntos de aplicación distribuidos en las localidades del distrito:

La vacuna se encuentra disponible en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de lunes a viernes, de 8 a 18; en la Unidad de Pronta Atención (UPA) 5, avenida Aviación y Boulogne Sur Mer, Longchamps, de lunes a viernes de 8 a 16; en el Hospital Oñativia, Ramón Carrillo 1339, Rafael Calzada, de lunes a viernes de 7 a 17; en el Hospital Lucio Meléndez, Gorriti 859, Adrogué, de lunes a viernes de 8 a 12, y en la sede Adrogué de la Cruz Roja Argentina, Pasaje de la Delicia 1112, de lunes a viernes de 8.30 a 12.30.

La cartera sanitaria enfatizó que la vacunación es la herramienta principal para "prevenir complicaciones y cuidar la salud de la comunidad". El objetivo sanitario es reducir las internaciones por cuadros graves de gripe, permitiendo que el sistema público de salud mantenga su capacidad operativa frente a otras demandas.