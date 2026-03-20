Adelantan la campaña de vacunación antigripal ante la circulación de una nueva variante de Influenza

El Municipio inició la inmunización tres semanas antes que el año pasado debido a la detección temprana de la cepa H3N2. Desde el lunes se ampliarán los grupos prioritarios, incluyendo por primera vez a trabajadores en contacto con aves.
Con el objetivo de mitigar el impacto de una temporada invernal que se anticipa compleja, la Secretaría de Salud de Almirante Brown puso en marcha la Campaña de Vacunación Antigripal 2026. La decisión de adelantar el cronograma responde a la vigilancia epidemiológica que detectó una circulación prematura de la variante Influenza A (H3N2), la cual presenta una mayor capacidad de transmisión que las cepas de años anteriores.
La medida está en sintonía con la decisión adoptada por el Ministerio de Salud de la Nación, que inició la campaña de vacunación antigripal también tres semanas antes que en 2025, el 11 de marzo.
Tras una primera etapa centrada exclusivamente en el personal de salud y mayores de 65 años, las autoridades de Almirante Brown confirmaron que a partir del próximo lunes 23 de marzo se habilitará la vacunación para el resto de los grupos de riesgo y personal estratégico. La campaña 2026 introduce una novedad sanitaria: la inclusión de personas que trabajan en contacto con aves, medida preventiva adoptada a raíz de los brotes de gripe aviar registrados en la región.
El esquema de inmunización a partir del lunes comprende niños de 6 a 24 meses; embarazadas en cualquier trimestre y puérperas (hasta 10 días tras el egreso si no recibieron la dosis previamente); pacientes de 2 a 64 años con patologías crónicas (cardíacas, respiratorias, renales, obesidad, pacientes oncológicos o inmunocomprometidos); y personal de Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad y trabajadores avícolas. Desde el área de salud aclararon que no será requisito presentar orden médica para las personas con factores de riesgo, siempre que sean pacientes habituales del centro de salud o vacunatorio donde concurran.
Para garantizar la accesibilidad y evitar aglomeraciones que saturen el sistema hospitalario, el municipio dispuso una amplia red de puntos de aplicación distribuidos en las localidades del distrito:
La vacuna se encuentra disponible en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de lunes a viernes, de 8 a 18; en la Unidad de Pronta Atención (UPA) 5, avenida Aviación y Boulogne Sur Mer, Longchamps, de lunes a viernes de 8 a 16; en el Hospital Oñativia, Ramón Carrillo 1339, Rafael Calzada, de lunes a viernes de 7 a 17; en el Hospital Lucio Meléndez, Gorriti 859, Adrogué, de lunes a viernes de 8 a 12, y en la sede Adrogué de la Cruz Roja Argentina, Pasaje de la Delicia 1112, de lunes a viernes de 8.30 a 12.30.
La cartera sanitaria enfatizó que la vacunación es la herramienta principal para "prevenir complicaciones y cuidar la salud de la comunidad". El objetivo sanitario es reducir las internaciones por cuadros graves de gripe, permitiendo que el sistema público de salud mantenga su capacidad operativa frente a otras demandas.
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