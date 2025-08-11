Celebrarán las Fiestas Patronales de la Diócesis de Avellaneda-Lanús

En un mensaje dirigido a los habitantes de la región, Margni convocó a la comunidad "como Iglesia que peregrina en Avellaneda-Lanús" y destacó la importancia de estas celebraciones para renovar la esperanza y fortalecer el camino sinodal. Asimismo, el titular de la entidad religiosa solicitó que "esta celebración nos renueve en la esperanza y nos una como Iglesia diocesana"

Uno de los momentos más significativos será la inauguración y bendición de las obras de restauración de la Iglesia Catedral, el jueves 14 a las 19.30. El acto contará con la presencia del obispo Margni y del intendente Jorge Ferraresi, acompañado por Magdalena Sierra. Al respecto, desde la Diócesis expresaron su gratitud por el compromiso del Municipio en la preservación de ese edificio de alto valor histórico, cultural y religioso.

Hasta este jueves, se realiza la tradicional novena en honor a la Virgen de la Asunción en la Capilla María Auxiliadora, ubicada en Alsina 217, Avellaneda, con celebraciones litúrgicas a las 18.30.

Asimismo, el viernes, día de la Solemnidad de Nuestra Señora de la Asunción, los festejos comenzarán a las 9 con la entronización de la imagen de la Virgen en Plaza Alsina. A las 10, se celebrará la Misa del Peregrino en la Catedral, seguida por una sesión especial en el Concejo Deliberante de Avellaneda a las 11.

A las 14.30, se inaugurará un monumento en homenaje al Papa Francisco en el atrio de la Catedral. Luego, a las 14.50, dará inicio la tradicional procesión por las calles de la ciudad con la imagen de la Patrona.

La jornada culminará con la Solemne Misa en Plaza Alsina a las 15.30, presidida por el obispo Margni y concelebrada por el clero diocesano. Por la tarde, a las 19, se celebrará nuevamente la Misa del Peregrino en la Catedral.