Celebraron los 116 años de Longchamps como Cuna de la Aviación

La jornada conmemorativa comenzó en la plaza Henri Brégi ubicada en la intersección de las calles Burgwardt y Motti de Tieghi, donde el intendente Juan Fabiani, junto al presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko, encabezaron la colocación de una ofrenda floral al pie del monumento que recuerda al aviador.

Allí se recordó el hito logrado el 6 de febrero de 1910, cuando, con apenas 21 años, Henri Brégi realizó el primer vuelo controlado y mecanizado en territorio sudamericano a bordo de su biplano Voisin. El acontecimiento no solo fue una tarea técnica para la época, sino que situó a los campos de Longchamps en los mapas de la aviación mundial. El aviador galo falleció en su país en 1917 durante el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, cuando persiguiendo un submarino con un avión, se precipitó al mar y pereció.

Posteriormente, las actividades se trasladaron al Country Club Longchamps, bajo la organización del Instituto Newberiano de Almirante Brown. La ceremonia contó con una destacada comitiva internacional, reflejando la relevancia global del aniversario. Estuvieron presentes los embajadores de la República Democrática del Congo (Daniel Marius Cibangu Kasonga Mubabinge), India (Ajaneesh Kumar), Eslovaquia (Milan Zachar), el consejero de la Embajada de Haití (Edwin Celius Ceyi) y el agregado de Defensa de Francia (Capitán de Fragata Cyril Chabrier).

La Banda Militar de la Fuerza Aérea Argentina interpretó el Himno Nacional y la marcha Aurora durante el izamiento de la bandera. Luego, el presidente del Instituto Newberiano local, Hugo Iraizoz, junto a autoridades locales, entregó certificados de agradecimiento a los presentes por su compromiso con la difusión de la historia aeronáutica.

De la jornada también participaron referentes del Instituto de Estudios Históricos de Almirante Brown, concejales y representantes de las fuerzas vivas de Longchamps, quienes cerraron el encuentro con un almuerzo de camaradería. La preservación de este legado continúa siendo un pilar en la agenda cultural del municipio, consolidando a Brown como un punto de referencia para la historia de la ciencia y la técnica en Argentina.