Exitoso cierre de la edición 2026 del programa Escuelas Abiertas en Verano

La actividad de clausura convocó a más de 800 alumnos provenientes de 32 sedes educativas que participaron activamente del ciclo. Entre las instituciones representadas se encontraron 25 escuelas primarias, cinco jardines de infantes, un Centro Educativo Complementario (CEC) y el Centro de Educación Física (CEF).

Las autoridades, entre quienes se encontraban el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola, y el titular del Instituto Municipal del Deporte, Mauricio Gómez, destacaron la coordinación logística para movilizar y contener a los contingentes de las diversas localidades. Desde su inicio el 2 de enero, el programa logró una cobertura territorial amplia al recibir a aproximadamente 3 mil estudiantes en todo el partido de Almirante Brown. El despliegue incluyó un total de 61 sedes distribuidas estratégicamente para facilitar el acceso de niños desde los 3 años, abarcando los niveles Inicial, Primario y Secundario.

La propuesta pedagógica y recreativa se estructuró en torno a actividades lúdicas, deportivas, artísticas y acuáticas. Estas últimas se desarrollaron principalmente en el Centro de Educación Física (CEF) 56 y en el Centro de Contención, con un esquema de doble turno que permitió la asistencia de 9 a 13 horas y de 14 a 18 horas, optimizando así el uso de las instalaciones y la capacidad de recepción de alumnos.

Al referirse al éxito de la convocatoria, el legislador bonaerense Mariano Cascallares definió al programa como un eje fundamental de la gestión local. Además, señaló que Escuelas Abiertas en Verano representa una política pública que asegura espacios de cuidado y aprendizaje para miles de familias durante el receso escolar, consolidándose como un orgullo para la comunidad browniana por su carácter inclusivo y gratuito.

Con la finalización de las actividades, el sistema educativo distrital comienza ahora la etapa de transición hacia el ciclo lectivo ordinario, habiendo cumplido el objetivo de sostener el vínculo institucional entre los alumnos y la escuela a través del deporte y la cultura durante los meses de enero y febrero.