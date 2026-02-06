El Municipio y la Universidad de Lomas homologarán cursos de oficios y nuevas tecnologías

El acuerdo permitirá que la oferta educativa de las plataformas Aprender Lomas y Empleo Lomas cuente con la homologación oficial de la casa de altos estudios. El encuentro, protagonizado por el intendente Federico Otermín y el rector de la UNLZ, Diego Molea, tuvo como eje central la adaptación de la fuerza laboral local a los desafíos de la Inteligencia Artificial y las nuevas tecnologías. Esta sinergia institucional busca reducir la brecha entre la formación en oficios y la educación superior, creando un trayecto formativo continuo.

La colaboración entre la comuna y la universidad permitirá que los cursos municipales alcancen un estándar de especialización de alto nivel. Entre las principales áreas de formación que se integrarán al programa se destacan: Automatización y Robótica: Capacitaciones enfocadas en la industria moderna; Gestión de Procesos Industriales: Optimización de la producción local; Prácticas de campo: Trabajo conjunto con la Facultad de Ingeniería para el uso de herramientas tecnológicas avanzadas; y Escuela de Negocios: Formación específica para emprendedores que deseen formalizar sus proyectos.

Durante la presentación, Molea enfatizó la importancia de brindar herramientas concretas a las nuevas generaciones: "Creemos en la cultura del trabajo y en la formación que abre puertas reales. Sumamos a la UNLZ para que los jóvenes tengan una salida laboral y herramientas para proyectar su futuro".

Por su parte, Otermín destacó el contexto de cambios vertiginosos que impone la tecnología: "Necesitamos preparar a nuestros vecinos para que tengan más oportunidades. Queremos que los jóvenes lomenses sientan que su futuro está acá, que se formen en un oficio y que puedan continuar hasta convertirse en profesionales graduados de nuestra Universidad Nacional".

El proyecto no se limita a la formación técnica, sino que contempla una visión integral del desarrollo educativo. Se implementarán programas de orientación vocacional en las escuelas secundarias del distrito y se fortalecerá la articulación con los institutos terciarios. Esta medida busca facilitar que quienes inician un curso de oficio en las plataformas municipales encuentren un camino fluido hacia las carreras de grado de la UNLZ. Del acto también participaron la secretaria Legal y Técnica, Aldana Scillama, y el secretario de Educación del Municipio, Darío Spampinato, quienes trabajarán en la implementación operativa de las certificaciones que comenzarán a regir este año.