Servicio limitado del Roca a La Plata entre Constitución y Berazategui el domingo

La restricción, según precisó la estatal Trenes Argentinos se debe a trabajos de renovación de vías que se ejecutan en el marco de la Emergencia Ferroviaria, decretada por el Gobierno Nacional, que se ejecutarán en la zona de la estación Hudson, donde se llevará adelante una renovación estructural de la infraestructura, mediante el uso de maquinaria pesada, trenes de trabajo y equipos de nivelación y alineación. Los trabajos contemplan el recambio de tramos de vía de 18 metros cada uno, el reemplazo de durmientes de madera por hormigón, y la colocación de fijaciones elásticas y piedra balasto.

La afectación se produce por la necesidad de cortar el sistema de alimentación aérea eléctrica para realizar los trabajos de manera segura. La obra forma parte de un plan integral impulsado por el Gobierno Nacional para todo el ramal La Plata, destinado a mejorar las condiciones de circulación y la seguridad operacional en ese tramo. Los trabajos contemplan la renovación integral de 13,5 kilómetros de vía, enlaces, y aparatos de vía entre Avellaneda y City Bell, en La Plata.

Para más información sobre el servicio, los usuarios pueden ingresar en https://www.argentina.gob.ar/modificaciones-en-el-servicio-y-novedades o en la Aplicación de Trenes Argentinos.

Como transporte complementario, entre Berazategui y La Plata circula una sola línea de colectivos, la 418 de Unión Platense, que demora más de una hora y tiene una frecuencia espaciada.