Celebraron los 30 años del Hospital Oñativia

El eje central del encuentro fue el reconocimiento a los profesionales y trabajadores que forman parte de la institución desde sus inicios. Las autoridades presentes destacaron que el equipo humano es el motor que ha permitido al hospital atravesar diversas etapas históricas manteniendo su compromiso con la salud pública. En un gesto que vinculó la salud con el contexto histórico nacional, se hizo entrega de un mural artístico de azulejos en conmemoración del 50° aniversario del golpe cívico-militar de 1976. Este acto subrayó la identidad del nosocomio no solo como un centro asistencial, sino como un espacio de construcción de memoria y promoción de los derechos humanos. El acto también contó con números artísticos a cargo de un pequeño cuarteto de cuerdas y música y danza folklórica.