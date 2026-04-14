Celebraron los 30 años del Hospital Oñativia

Inaugurado en 1996, el nosocomio se consolidó como una pieza fundamental de la red sanitaria de la región. Durante el acto, se rindió homenaje a los pioneros de la institución.
Se cumplieron 30 años de la inauguración del Hospital Interzonal General de Agudos Arturo Oñativia. La celebración, realizada en el auditorio del establecimiento, sirvió para repasar tres décadas de evolución médica y reafirmar el rol del hospital dentro de la Región Sanitaria VI. Desde su apertura en 1996, el Oñativia -dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires- ha funcionado como el nodo central de la red sudeste, articulando de manera constante con los centros de atención primaria locales para garantizar el acceso universal y gratuito a la salud.
El eje central del encuentro fue el reconocimiento a los profesionales y trabajadores que forman parte de la institución desde sus inicios. Las autoridades presentes destacaron que el equipo humano es el motor que ha permitido al hospital atravesar diversas etapas históricas manteniendo su compromiso con la salud pública. En un gesto que vinculó la salud con el contexto histórico nacional, se hizo entrega de un mural artístico de azulejos en conmemoración del 50° aniversario del golpe cívico-militar de 1976. Este acto subrayó la identidad del nosocomio no solo como un centro asistencial, sino como un espacio de construcción de memoria y promoción de los derechos humanos. El acto también contó con números artísticos a cargo de un pequeño cuarteto de cuerdas y música y danza folklórica.
La jornada marcó también una transición en la gestión operativa del hospital. Participaron del encuentro el director ejecutivo saliente, doctor César Chico, y el nuevo director, doctor Alejandro De Marco, quienes recibieron distinciones conmemorativas por parte del Gobierno municipal y de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. El secretario de Salud municipal, Walter Gómez, y la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán, acompañaron al intendente interino Juan Fabiani y al diputado bonaerense Mariano Cascallares en la entrega de placas y bandejas recordatorias.
"En este 30 aniversario, queremos destacar el trabajo diario por los brownianos y el lazo inquebrantable de esta institución con la comunidad a la que asiste", indicaron las autoridades durante el acto, que fue amenizado por un cuarteto de cuerdas y números de danzas folklóricas. A 30 años de su inauguración, el Hospital Oñativia se proyecta hacia el futuro reafirmando los valores de gratuidad y calidad que le dieron origen, consolidándose como un baluarte de la salud pública en el Conurbano Sur.
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