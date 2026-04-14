Inauguraron el primer Centro de Día para adultos mayores con discapacidad

Ubicado en Entre Ríos 1060, está destinado a quienes tras haber participado en los Talleres Protegidos, alcanzan la edad jubilatoria y enfrentan la pérdida de sus espacios habituales de pertenencia y socialización.
Quedó inaugurado en Lomas de Zamora el primer Centro de Día destinado a adultos mayores con discapacidad. La iniciativa surge como un dispositivo de transición y acompañamiento para aquellos vecinos que tras haber participado en los Talleres Protegidos, alcanzan la edad jubilatoria y enfrentan la pérdida de sus espacios habituales de pertenencia y socialización.
El Centro de Día -situado en Entre Ríos 1060- funcionará como un lugar de vinculación donde se desarrollarán actividades pensadas para fortalecer el bienestar físico y emocional, garantizando que el retiro laboral no signifique el aislamiento social de la persona. La jefa de Gabinete local, Sol Tischik, explicó durante la presentación la necesidad mecánica de este centro: "Muchos vecinos que tienen discapacidad trabajaron durante toda su vida en Talleres Protegidos y al jubilarse surge la incertidumbre, para ellos y para sus familias, de perder ese espacio de contención fundamental".
Además fue creada la Agencia de Personas con Discapacidad de Lomas de Zamora. El nuevo organismo municipal fue presentado como una respuesta estructural para centralizar políticas transversales de empleo, salud, deporte y cultura. El fortalecimiento de la comuna dedicada a la inclusión se presenta como una "garantía de derechos" en todas las etapas de la vida.
El nuevo dispositivo ya se encuentra operativo. Los interesados en conocer los requisitos de ingreso o la modalidad de los talleres pueden realizar consultas a través de los canales oficiales de la Agencia de Personas con Discapacidad. Con la apertura, Lomas de Zamora consolida una agenda propia que prioriza la territorialidad y la presencia estatal, marcando una clara diferencia de enfoque respecto al actual paradigma de gestión de la discapacidad a nivel nacional.
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