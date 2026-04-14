Inauguraron el primer Centro de Día para adultos mayores con discapacidad

El Centro de Día -situado en Entre Ríos 1060- funcionará como un lugar de vinculación donde se desarrollarán actividades pensadas para fortalecer el bienestar físico y emocional, garantizando que el retiro laboral no signifique el aislamiento social de la persona. La jefa de Gabinete local, Sol Tischik, explicó durante la presentación la necesidad mecánica de este centro: "Muchos vecinos que tienen discapacidad trabajaron durante toda su vida en Talleres Protegidos y al jubilarse surge la incertidumbre, para ellos y para sus familias, de perder ese espacio de contención fundamental".