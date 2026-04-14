Un hombre fue agredido por pasajeros tras ser acusado de abuso en un colectivo

El hecho ocurrió a bordo de una unidad de la línea 318 en Villa Centenario. El sospechoso fue increpado por los pasajeros y obligado a descender del vehículo, donde recibió una golpiza antes de la intervención policial.
Momentos de extrema tensión se vivieron a bordo de un interno de la línea 318 cuando circulaba en inmediaciones del Cementerio Municipal de Lomas de Zamora, cuando un grupo de pasajeros atacó a un hombre tras acusarlo de haber abusado de una menor de edad. Según testimonios de testigos y reportes policiales, la situación se desencadenó cuando una pasajera advirtió una presunta conducta impropia del sujeto hacia una niña que viajaba en el colectivo. Ante la alerta al chofer, el resto de los ocupantes reaccionó de manera inmediata.
De acuerdo con las crónicas del suceso, los pasajeros increparon al hombre dentro de la unidad y, tras una serie de forcejeos, lo obligaron a bajar del colectivo. Una vez en la vía pública, el sospechoso fue rodeado y recibió golpes de puño y patadas por parte de varios presentes que se sumaron a la denuncia espontánea.
Minutos después, efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires arribaron al lugar tras un llamado al 911. Los uniformados debieron intervenir para detener la agresión y resguardar la integridad física del hombre, quien presentaba lesiones visibles producto de la golpiza. Algunos pasajeros también permanecieron en el lugar asistiendo a la víctima, quien se encontraba en estado de shock a la espera de sus padres.
El sujeto fue trasladado a la comisaría correspondiente, donde quedó a disposición de la justicia. La fiscalía de turno ha iniciado una investigación para determinar la veracidad de la acusación de abuso y evaluar las pruebas testimoniales de quienes se encontraban en el transporte al momento del hecho.
Fuentes judiciales indicaron que, de forma paralela, se analizarán las responsabilidades de quienes participaron en la agresión física bajo la figura de "lesiones", aunque la prioridad de la instrucción se centra en el presunto delito de abuso contra la menor. El episodio vuelve a poner en el centro del debate los riesgos de la denominada "justicia por mano propia" y la creciente sensibilidad social ante delitos que involucran la integridad de menores de edad en espacios públicos.
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