Un hombre fue agredido por pasajeros tras ser acusado de abuso en un colectivo

El hecho ocurrió a bordo de una unidad de la línea 318 en Villa Centenario. El sospechoso fue increpado por los pasajeros y obligado a descender del vehículo, donde recibió una golpiza antes de la intervención policial.

Momentos de extrema tensión se vivieron a bordo de un interno de la línea 318 cuando circulaba en inmediaciones del Cementerio Municipal de Lomas de Zamora, cuando un grupo de pasajeros atacó a un hombre tras acusarlo de haber abusado de una menor de edad. Según testimonios de testigos y reportes policiales, la situación se desencadenó cuando una pasajera advirtió una presunta conducta impropia del sujeto hacia una niña que viajaba en el colectivo. Ante la alerta al chofer, el resto de los ocupantes reaccionó de manera inmediata.