Adolescentes tuvieron un parto guiándose por Inteligencia Artificial

Ambos fueron a la comisaría de la zona, desde donde se activó el protocolo correspondiente y la niña fue trasladada al Hospital Isidoro Iriarte. Al día siguiente, todo se comenzó a esclarecer, ya que la mamá adolescente se presentó en el centro de salud y contó toda la verdad. Actualmente, tanto la madre como la beba se encuentran en buen estado de salud y bajo seguimiento profesional. Finalmente, señalaron que se evalúa que la menor quede al cuidado de sus abuelos,