Adolescentes tuvieron un parto guiándose por Inteligencia Artificial

Fue en el baño de la casa de la madre de una beba, a la que luego abandonaron en la estación de trenes de Ezpeleta. Al día siguiente la mujer concurrió al centro de salud y contó lo ocurrido realmente.
El caso de una beba de dos días de vida hallada en la estación de trenes Ezpeleta de la Línea General Roca (LGR) dio un tremendo giro, cuando se confirmó que detrás se esconde la increíble historia de dos adolescentes, de 15 y 16 años, que ocultaron el embarazo a sus respectivas familias y que realizaron el trabajo de parto en el baño de la casa de la madre de la criatura a través de indicaciones suministradas por Inteligencia Artificial
Todo comenzó con la decisión de ambos padres de no revelar que transitaban la espera de una hija, ya que la joven no quería que sus seres queridos se enteraran, sobre todo su madre, por temor a su reacción. Sin embargo, el jueves todo se aceleró, ya que rompió bolsa, y sin asistencia médica ni equipamiento adecuado, dio a luz en el baño de su casa guiándose por un tutorial consultado en ChatGPT.
Al constatar que la beba se encontraba en buen estado de salud, el padre, también menor de edad, tomó a la recién nacida y, en medio del shock y la desesperación, decidió llevarla la estación de Ezpeleta. El joven, de 16 años, pidió ayuda a un hombre que pasaba por ahí y le comentó: "Me acabo de encontrar a esta bebita abandonada".
Ambos fueron a la comisaría de la zona, desde donde se activó el protocolo correspondiente y la niña fue trasladada al Hospital Isidoro Iriarte. Al día siguiente, todo se comenzó a esclarecer, ya que la mamá adolescente se presentó en el centro de salud y contó toda la verdad. Actualmente, tanto la madre como la beba se encuentran en buen estado de salud y bajo seguimiento profesional. Finalmente, señalaron que se evalúa que la menor quede al cuidado de sus abuelos,
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