Trenes en el AMBA: demoras e interrrumpciones en las líneas Mitre, Belgrano Sur y Roca

Miles de usuarios se ven afectados este lunes por complicaciones en las principales líneas ferroviarias.
El servicio ferroviario del Área Metropolitana de Buenos Aires se encuentra afectada debido a incidentes técnicos y operativos reportados oficialmente por Trenes Argentinos.
Desde las primeras horas de la mañana, una serie de fallas técnicas en cadena afectaron el normal funcionamiento de los servicios que conectan el conurbano bonaerense con la Ciudad de Buenos Aires.
a situación más crítica se registró en la Línea Roca, donde un problema en el sistema de alimentación eléctrica dejó varadas a varias formaciones entre las estaciones de Constitución y Temperley.
Según informó la empresa estatal en su primer parte de la mañana, los ramales González Catán y Marinos del Crucero General Belgrano del Belgrano Sur se encuentran fuera de servicio por una falla técnica que impide la circulación habitual de las formaciones.
La interrupción de ambos ramales del Belgrano Sur impacta a miles de pasajeros que cada día utilizan esta línea para conectar el suroeste del conurbano con la ciudad de Buenos Aires. Personal técnico trabaja en la zona para identificar el origen de la falla y restablecer la prestación lo antes posible.
Según precisaron desde la empresa, los ramales Alejandro Korn, Ezeiza y Bosques vía Temperley de la línea Roca presentaron retrasos desde primeras horas del día a raíz de esta falla. Recién a partir de las 8 comenzaron a normalizarse las salidas desde la terminal de Constitución, aunque con cronogramas alterados.
En la línea Mitre, problemas operativos obligaron a suspender por completo la circulación en los ramales Suárez y Mitre. Además, los servicios Victoria–Capilla del Señor y Villa Ballester–Zárate permanecieron interrumpidos durante la mañana.
La situación generó molestias entre los pasajeros, que rápidamente hicieron visible su descontento a través de redes sociales.
La situación se mantiene bajo monitoreo y las autoridades ferroviarias anticiparon que continuarán informando sobre la evolución de los trabajos técnicos y operativos a lo largo del día.
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