Trenes en el AMBA: demoras e interrrumpciones en las líneas Mitre, Belgrano Sur y Roca

La interrupción de ambos ramales del Belgrano Sur impacta a miles de pasajeros que cada día utilizan esta línea para conectar el suroeste del conurbano con la ciudad de Buenos Aires. Personal técnico trabaja en la zona para identificar el origen de la falla y restablecer la prestación lo antes posible.

Según precisaron desde la empresa, los ramales Alejandro Korn, Ezeiza y Bosques vía Temperley de la línea Roca presentaron retrasos desde primeras horas del día a raíz de esta falla. Recién a partir de las 8 comenzaron a normalizarse las salidas desde la terminal de Constitución, aunque con cronogramas alterados.

En la línea Mitre, problemas operativos obligaron a suspender por completo la circulación en los ramales Suárez y Mitre. Además, los servicios Victoria–Capilla del Señor y Villa Ballester–Zárate permanecieron interrumpidos durante la mañana.

La situación generó molestias entre los pasajeros, que rápidamente hicieron visible su descontento a través de redes sociales.

La situación se mantiene bajo monitoreo y las autoridades ferroviarias anticiparon que continuarán informando sobre la evolución de los trabajos técnicos y operativos a lo largo del día.