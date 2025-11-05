Choque, vuelco y un herido en Lanús Este

En ese marco, trabajadores de Defensa Civil e integrantes del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Lanús y la ambulancia única del Servicio de Emergencia Lanús intervinieron en el caso y debieron ayudar al conductor que padeció las contusiones. Aún así, las autoridades destacaron que no requirió traslado al establecimiento sanitario.

El hecho dejó una tremenda postal, donde se puede ver cómo el automóvil del implicado quedó con las ruedas hacia arriba, mientras que el otro vehículo quedó con fuerte golpe en su trompa. Por suerte, no tenía ningún ocupante a bordo del mismo. Cabe destacar que los vecinos señalaron que el punto geográfico donde pasó el choque es "un peligro" y exigieron la instalación de un semáforo. En ese marco, agentes tuvieron que permanecer con el tránsito cortado en ese espacio durante todo el operativo de seguridad de la mano del personal policial.