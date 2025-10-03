Cierres al tránsito y reubicación de paradas de colectivos en Morón por la Peregrinación Juvenil a Morón

Los cruces vehiculares que permanecerán habilitados son: Avenida Rivadavia y Estrada (Haedo), Avenida Rivadavia y Pueyrredón (Haedo/Morón), Avenida Rivadavia y French (Morón), Buen Viaje y Casullo (Morón), Buen Viaje y Juan José Valle (Morón), Puente Lebensohn (Morón/Castelar), Buchardo–Avenida Rivadavia y barrera de Zapiola (Castelar) y Avenida Rivadavia y Blas Parera (Castelar)

Por otro lado, las paradas de colectivos de las siguientes líneas serán trasladadas a: 242 y 298, Abel Costa y Almirante Brown; 317 y 635, García Silva y 9 de Julio; 238, García Silva entre Uruguay y 9 de Julio; 236 Barrio Marina y Distrito Militar, Carlos Pellegrini y 25 de Mayo; 97, 9 de Julio y García Silva; 236 y 634 (ramales Reserva Urbana, Alexandri, Hospital y Barrio San Juan), 9 de Julio y Santa Fe.

Asimismo, la línea 634 ramal El Palomar–Merlo Gómez, ida El Palomar por Casullo, regreso, Entre Ríos y Juan José Valle; 338, lado Norte, Azcuénaga e Independencia, lado Sur a La Plata, Pellegrini y 9 de Julio, a San Isidro, Santa Fe y 9 de Julio. Y 166, ida a Palermo por Casullo, regreso, Entre Ríos y Juan José Valle. Asimismo, la parada de taxis de Morón sur se trasladará a Mitre y 9 de Julio, y la de Castelar sur a Martín Irigoyen y Almafuerte.

Además, para asistir a los peregrinos, el Gobierno local dispondrá de puestos de hidratación, postas de sanidad y enfermería y baños químicos, así como la presencia de Defensa Civil y SAME en distintos puntos del tramo que atraviesa el partido de Morón.