Claypole pegó de entrada y venció 3 a 1 a Central Ballester

El arranque fue explosivo para la visita. A los 5 minutos Leonel Llodrá abrió el marcador y apenas tres minutos más tarde Axel Paiva amplió la diferencia. El local reaccionó con el descuento de Maximiliano Maciel a los 23, pero rápidamente Mario Godoy, a los 28, devolvió la tranquilidad con el tercer tanto tambero.

La segunda parte dejó situaciones que preocuparon a Claypole. A los 20 minutos fue expulsado Manuel Gaitán y poco después, a los 28, Rodrigo Campanelli debió salir lesionado. Para colmo, sobre los 37 el juego se interrumpió por una intensa caída de granizo, aunque luego se reanudó sin cambios en el marcador.

El 3 a 1 final le permite al equipo de Roque Drago encarar con mayor margen la revancha, que se disputará el próximo fin de semana en el estadio Rodolfo Vicente Capocasa.