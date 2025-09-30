Ezeiza y Metalúrgico van por el título en San Miguel

Ambos equipos llegan a la instancia decisiva tras imponerse en sus respectivas zonas con idéntico rendimiento: seis victorias, dos empates y dos derrotas. El Avión, por diferencia de gol, logró una mejor ubicación en la tabla, mientras que el Metalero hizo la diferencia con dos unidades más en su grupo.

La recompensa para el ganador será doble: además de la consagración en el torneo, disputará la Promoción frente a Puerto Nuevo, con la chance de dar el salto a la Primera C.

El duelo promete paridad, tensión y un estadio expectante. El público podrá seguirlo por televisión a través de TNT Sports, en una tarde que puede marcar la historia de cualquiera de los dos clubes.