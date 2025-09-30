Provincia

Ezeiza y Metalúrgico van por el título en San Miguel

El domingo a las 13, en el Estadio Ciudad de San Miguel y con televisación de TNT Sports, se disputará la final del Promocional Amateur.

La ilusión está en marcha en el Sur y una cenicienta sueña con un paso que parecía imposible de dar. Fútbol Club Ezeiza se enfrentará a Deportivo Metalúrgico este domingo 5 de octubre para definir al campeón del Torneo Promocional Amateur, la categoría más baja de la Asociación del Fútbol Argentino. El partido único tendrá lugar en el estadio de Juventud Unida y, en caso de igualdad durante los 90 minutos, el ascenso se resolverá por penales.

Ambos equipos llegan a la instancia decisiva tras imponerse en sus respectivas zonas con idéntico rendimiento: seis victorias, dos empates y dos derrotas. El Avión, por diferencia de gol, logró una mejor ubicación en la tabla, mientras que el Metalero hizo la diferencia con dos unidades más en su grupo.

La recompensa para el ganador será doble: además de la consagración en el torneo, disputará la Promoción frente a Puerto Nuevo, con la chance de dar el salto a la Primera C.

El duelo promete paridad, tensión y un estadio expectante. El público podrá seguirlo por televisión a través de TNT Sports, en una tarde que puede marcar la historia de cualquiera de los dos clubes.

