Soso: "En este conjunto se construye confianza"

El joven DT admitió que el Defe tuvo progresos notables y capitalizó las aristas que han charlado y trabajado en varias fechas. "Tengo una valoración profunda en cuanto al comportamiento que mostró el equipo, principalmente en el orden que dio el juego, que reclamaba, que exigía para poder obturar, neutralizar circuitos que Boca tiene normalmente".

En la mira del duelo ante Tigre, el orientador enfatizó que para ganarle a Boca hubo un aspecto vital, que le dio resultado y agregó: "Ya no nos desempeñamos con un juego muy combinativo, sino sabiendo que el rival quedaba bastante desplegado, con laterales más en ataque".

Y agregó: "En este conjunto se construye confianza, se identifica también qué es necesario e indispensable poder elaborar respuestas a los distintos momentos que el juego nos vaya presentando y las respuestas fueron colectivas".

Sobre ese riel, remarcó el aspecto más importante del Halcón, para tomar vuelo y fuerza: "Nos reafirmamos en la versatilidad y la variabilidad que tiene tener un equipo para alcanzar comportamientos que los lleven a ser un Defensa con autoridad. Tenemos el compromiso de seguir construyendo un equipo competitivo y que represente al hincha".