Quilmes, con representantes de artes marciales en Tailandia

Pertenecientes a una academia de la ciudad y de la especialidad Muay Thai, se encuentran en ese país desde hace un mes realizando una puesta a punto.
La ciudad de Quilmes tiene representantes de artes marciales de Muay Thai en Tailandia, en representación de la academia KMT FIGHTLAB y desde hace un mes se encuentran en ese país para una puesta a punto de excelencia, en la tierra de esa especialidad. Damián Grunewaldt, Nicolás Duarte, Damián Siri y David Curcio son los estandartes quilmeños que se sitúan allí para realiza la exigente rutina de 12 horas de entrenamiento y puesta a punto, en pos de medirse con rivales locales de se país, con mucha experiencia y nivel.
La academia KMT FIGHTLAB es una de las referentes de Buenos Aires en formación integral y específica de Muay Thai, destinada desde principiantes hasta atletas más avanzados y el foco de los docentes e instructores se basa en la disciplina, técnica y superación personal, para la competencia o simplemente para recreación. La disciplina y desarrollo mental son los pilares.
" Estamos hace un mes en Tailandia. David y yo ya peleamos con rivales tailandeses durísimos. Esta semana pelearemos con Damián Siri, y será su último combate en un estadio mítico. A Nicolás Duarte le tocará el 10 de octubre y se quedará un tiempo más para seguir haciendo carrera en el Muay Thai", precisó Grunewaldt en diálogo con el portal Info Quilmes.
