Quilmes, con representantes de artes marciales en Tailandia

La academia KMT FIGHTLAB es una de las referentes de Buenos Aires en formación integral y específica de Muay Thai, destinada desde principiantes hasta atletas más avanzados y el foco de los docentes e instructores se basa en la disciplina, técnica y superación personal, para la competencia o simplemente para recreación. La disciplina y desarrollo mental son los pilares.

" Estamos hace un mes en Tailandia. David y yo ya peleamos con rivales tailandeses durísimos. Esta semana pelearemos con Damián Siri, y será su último combate en un estadio mítico. A Nicolás Duarte le tocará el 10 de octubre y se quedará un tiempo más para seguir haciendo carrera en el Muay Thai", precisó Grunewaldt en diálogo con el portal Info Quilmes.