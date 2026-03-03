Comenzó la formación de los integrantes de la Policía Municipal de Avellaneda

La primera promoción está formada por 124 cadetes que aprobaron los exámenes de admisión entre 3.800 inscriptos tras la convocatoria que realizó el municipio.

La Policía Municipal de Avellaneda es una fuerza de cercanía con el vecino, que nace para la prevención del delito en la ciudad, y la articulación con las fuerzas de seguridad provinciales y la Justicia para el seguimiento de los sucesos delictivos.

Estará provista de equipamiento de última tecnología, vehículos de respuesta rápida y armas no letales y su formación está orientada a las técnicas de defensa personal, artes marciales, resolución inmediata de conflictos, operaciones policiales, Derecho Penal y Procesal, bioseguridad y primeros auxilios, Derecho Constitucional y Derechos Humanos, Género y Diversidad y Tecnologías de la seguridad.

En la inauguración de la escuela, Ferraresi sostuvo que “queremos formar una fuerza que sea querida y respetada, que sea complementaria con la Policía Bonaerense”. Además, resaltó que la política municipal buscará complementar y fortalecer el sistema de seguridad provincial.

El municipio informó que el trabajo será plenamente articulado con las demás fuerzas de seguridad y con la Justicia, para lo cual firmó un convenio de asistencia técnica con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.