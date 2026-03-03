Detenciones y secuestro de armas tras conflicto vecinal

Tras una investigación por amenazas agravadas y disparos en el barrio Transradio, la Policía aprehendió a dos personas. El despliegue incluyó allanamientos donde se incautaron armas de fuego y vehículos vinculados al hecho.
Tras una investigación motivada por un violento conflicto vecinal, efectivos policiales detuvieron en las últimas horas a dos personas en la localidad de 9 de Abril, partido de Esteban Echeverría. El operativo, que contó con el despliegue de unidades del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), se originó a partir de una denuncia por amenazas agravadas y el uso de armas de fuego en la vía pública.
El procedimiento se originó a partir de la llamada al 911 de una vecina, quien manifestó que dos hombres y una mujer se presentaron en su vivienda para proferir amenazas y realizar disparos de arma de fuego al aire.
A partir del alerta, se inició un trabajo de seguimiento mediante las cámaras de seguridad, que permitió identificar con precisión el domicilio de los sospechosos, facilitando los datos necesarios para que el Juzgado de Garantías 2 emitiera la correspondiente orden de allanamiento.
El ingreso a la propiedad fue ejecutado por personal policial con el apoyo de unidades tácticas. Durante la requisa de las instalaciones, se procedió a la aprehensión de una mujer y de un menor de edad involucrados en el hecho; se incautaron armas de fuego y municiones, que estaban ocultos debajo del elástico de una cama; y se secuestró una motocicleta que estaría vinculada a la logística del ataque denunciado.
Los implicados fueron trasladados a la Comisaría 3ra. de la jurisdicción, en tanto que los investigadores continúan trabajando para determinar el paradero del tercer implicado y esclarecer el origen de las armas secuestradas.
comentar