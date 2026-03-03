Detenciones y secuestro de armas tras conflicto vecinal

El procedimiento se originó a partir de la llamada al 911 de una vecina, quien manifestó que dos hombres y una mujer se presentaron en su vivienda para proferir amenazas y realizar disparos de arma de fuego al aire.

A partir del alerta, se inició un trabajo de seguimiento mediante las cámaras de seguridad, que permitió identificar con precisión el domicilio de los sospechosos, facilitando los datos necesarios para que el Juzgado de Garantías 2 emitiera la correspondiente orden de allanamiento.

El ingreso a la propiedad fue ejecutado por personal policial con el apoyo de unidades tácticas. Durante la requisa de las instalaciones, se procedió a la aprehensión de una mujer y de un menor de edad involucrados en el hecho; se incautaron armas de fuego y municiones, que estaban ocultos debajo del elástico de una cama; y se secuestró una motocicleta que estaría vinculada a la logística del ataque denunciado.

Los implicados fueron trasladados a la Comisaría 3ra. de la jurisdicción, en tanto que los investigadores continúan trabajando para determinar el paradero del tercer implicado y esclarecer el origen de las armas secuestradas.