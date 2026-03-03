Suman un nuevo servicio de enfermería antirrábica en Don Orione

La nueva dependencia, situada en Avenida Eva Perón 750 esquina Carcarañá, ofrece atención médica integral que incluye evaluación clínica, curaciones de heridas y, de ser necesario según el criterio profesional, la aplicación de la vacuna antirrábica. El horario de atención para estos casos es de lunes a viernes, de 8 a 13.30.

Las autoridades de Zoonosis Brown recordaron la importancia de actuar con celeridad ante el ataque de un animal doméstico o callejero. El cumplimiento del protocolo es fundamental para evitar la transmisión del virus de la rabia, una enfermedad que afecta el sistema nervioso y requiere intervención inmediata.

Pasos a seguir ante una mordedura: Higiene inmediata: Lavar la herida con abundante agua y jabón de manera urgente. Consulta médica: Acudir al centro de salud más cercano (como el nuevo punto en Don Orione) para la curación y evaluación del tratamiento. Denuncia y control animal: El animal involucrado debe ser reportado dentro de las 48 horas para iniciar una observación clínica de 10 días, requisito indispensable para descartar la enfermedad.

Es importante destacar que, mientras la atención a las personas se ha descentralizado a Don Orione, el control y la observación de los animales mordedores permanece centralizado en el Centro de Sanidad Animal y Zoonosis de Burzaco, Martín Fierro 33, esquina Monteverde, atendiendo de lunes a viernes de 8 a 13. Al respecto, desde la comuna enfatizaron: "La inmunización de los animales es la principal medida para evitar la rabia. Llevamos adelante operativos permanentes de vacunación anual al tiempo que sumamos servicios para cuidar a nuestros vecinos".

En paralelo al lanzamiento en Don Orione, el área de Zoonosis continúa con su cronograma de servicios gratuitos en los barrios. Hasta el jueves, los equipos municipales se encuentran en el Centro Social El Gendarme (General Brigadier Manuel Calderón 572, Glew) a partir de las 7.30, efectuando castraciones, vacunación y consultas clínicas para mascotas.