Doble homicidio en Ministro Rivadavia: hallaron a dos jóvenes acribillados en un descampado

El descubrimiento de los cuerpos tuvo lugar en un terreno baldío de difícil acceso, situado en 25 de Mayo al 3200, entre General Pacheco y Humahuaca. Según las primeras precisiones forenses, ambas víctimas presentaban múltiples heridas de bala, lo que indica una mecánica de ataque directo y sin posibilidad de defensa.

En el sitio del suceso trabajaron peritos de la Policía Científica, quienes procedieron al levantamiento de vainas servidas y otras pruebas biológicas de interés para la causa. Los investigadores indicaron que, por la disposición de los cuerpos y la violencia del ataque, se trataría de una ejecución perpetrada en el mismo lugar donde fueron hallados.

La principal línea investigativa que maneja la justicia y la Policía Bonaerense se orienta hacia un "ajuste de cuentas" entre bandas dedicadas a la comercialización de estupefacientes. Las víctimas han sido señaladas de forma preliminar como presuntos dealers que operaban en la zona.

La causa quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) en turno del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, bajo la carátula de "Doble Homicidio". Efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) se encuentran analizando cámaras de vigilancia en las inmediaciones y tomando testimonios para reconstruir los últimos movimientos de las víctimas antes del desenlace fatal.