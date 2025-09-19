Con presencia de la región, Argentina va a paso firme en el Sur-Centro de handball

Con el hala a cuestas, y manteniendo el invicto en la competencia, el combinado nacional ahora piensa en Chile, el próximo adversario, en lo que será la última actuación antes de la posible final, con la ilusión de quedar en lo más alto de la tabla de posiciones.

Argentina le dio continuidad al buen andar en el certamen subcontinental U-13 y U-14 sumando dos victorias más por la tercera fecha del torneo que se juega bajo el formato todos contra todos, ya que además de los hombres también festejaron las mujeres, que derrotaron a Uruguay por 33 a 22.

La Selección Femenina, que venía de derrotar a Paraguay B y a Brasil, superó a Uruguay en un duelo muy físico que pudo romper en el final del primer tiempo. Por su parte, la masculina, que llegaba con triunfos ante Uruguay y Paraguay B, se impuso con autoridad en el clásico sudamericano y si vence a Chile se consagrará campeón pase lo que pase en la última jornada del torneo.

Tras la gran victoria ante Brasil, las chicas al mando de Bruno Puente pudieron confirmar ese resultado con un buen triunfo ante un siempre difícil Uruguay que en estas categorías inferiores acostumbra a dar golpes de escenas. Y así fue en el comienzo de partido, pese a dos goles consecutivos de Francesca Grilli y Francesca Calvo desde los extremos, como la Selección charrúa se mantuvo gol a gol durante muchos minutos.

En un encuentro de alto goleo y con efectividad en ambos lados, Argentina se mantuvo al frente con los aportes goleadores de Rebeca Lopes, Agostina Espinosa y una efectiva Antonella Di Toro desde los 7mts. Paridad que se rompería en el final del primer tiempo tras un buen ingreso de Camila Flores, los goles de Luciana Costas y las atajadas de Guadalupe Duran para un parcial 18 a13 al descanso.

En el complemento, las menores le dieron continuidad a ese buen cierre con una mejora en la defensa y sumando varios robos teniendo a Espinosa como gran protagonista para aumentar la distancia a diez, 23 a 13 en los diez iniciales. Pese a una mejoría uruguaya, Argentina con goles de Lopes -goleadoras del partido con 7- volvió a estirar la diferencia y sellar el 33:22 final.

En segundo turno, también confirmaron su doble rendimiento en los dos primeros partidos con una victoria ante Brasil tras un excelente comienzo de segundo tiempo. En los primeros minutos, un duelo de paridad, repartiéndose el dominio del tablero aunque con un mejor arranque de los brasileros que llegaron a tener ventaja de dos goles.

Luego de ese comienzo de muchas pérdidas en ataque, la Selección conducida por Rubén Busolin impuso su ritmo de juego, creciendo en defensa en donde la actuación de Joaquín Márquez en el arco sería fundamental para esa mejoría. En ataque, subió mucho la efectividad y con un goleo repartido entre Pedroni, Román Villarroel y Santino Oranias sacó diferencia de tres, 10 a 7 a ocho del final.

Si bien Brasil en el final pudo llegar a descontar a uno, una ráfaga albiceleste decretó el 13 a 10 al descanso. Al igual que las chicas, los Menores mantuvieron ese buen ritmo final de primer tiempo para concretar su mejor rendimiento en el comienzo de la segunda parte para estirar la diferencia de forma gradual con los tantos de Santino Tamborelli y Villarroel y las atajadas de Marquez. Brasil apretó y descontó para otorgar dramatismo al cierre, pero Argentina aguantó esa presión brasilera y lo ganó 26 a 21.