Banfield quiere volver a sumar de a tres ante Argentinos Juniors

Tras la victoria contra Independiente, el conjunto de Troglio transita por un momento de paz y estabilidad, algo que le costó mucho lograr y por lo cual el orientador pidió un manto de paciencia y de un llamado a trabaja incansablemente hasta que la confianza y el trabajo arduo den sus frutos.

Y más rápido de lo pensado, el Albiverde repuntó en la tabla gracias a las victorias sobre Central Córdoba por 3 a 1, Newell's por 2 a 1, Estudiantes de La Plata por 3 a 2, Tigre por 1 a 0, e Independiente por 1 a 0. Perdió frente a Barracas Central, Belgrano y Boca Juniors, mientras que igualó ante Defensa y Justicia en la primera fecha del presente torneo.

Justamente los buenos resultados y la enorme levantada de Banfield le permitieron a Troglio subir mucho más su cotización como DT, sumado a los antecedentes de enormes y ganadoras campañas realizadas con Olimpia de Honduras, por lo tanto en las últimas horas desertó una propuesta de Cerro Porteño de Paraguay para hacerse cargo del equipo y apuesta al ciento por cieno por el proyecto banfileño.