Tristán Suárez quiere acercarse al líder Deportivo Madryn

Para el Lechero será un duelo clave para dar un salto más en la tabla y arrimarse mucho más al líder Deportivo Madryn y el rival directo será el elenco Bohemio, que como local busca estabilidad, al tiempo que el conjunto de José María Martínez llega con una igualdad frente a Colegiales y cinco juegos invicto.

Respecto del historial entre ambos, jugaron 26 veces y están equiparados en nueve triunfos cada uno. En el último cotejo entre ambos empataron sin goles.

Alvaro Veliez es el goleador actual con 7 tantos en el Lechero y esperará esturar su buena racha, mientras que Federico Bisanz es a carta destacada de un Bohemio que aspira el liderazgo.