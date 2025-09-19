Tristán Suárez quiere acercarse al líder Deportivo Madryn

Visitará este sábado a Atlanta, con el objetivo de extender la racha de cinco cotejos sin derrotas. En el último, el equipo dirigido por José María Martínez igualó con Colegiales.
Tristán Suárez se prepara en pos del partido del sábado a las 13 contra Atlanta, como visitante en el estadio León Kolbowski y de este modo espera extender la racha de cinco cotejos sin derrotas en la Zona A de la Primera Nacional. Los dos protagonistas afilan las garras para seguir en la conversación por el campeonato y no darán tregua en el estadio Bohemio.
Para el Lechero será un duelo clave para dar un salto más en la tabla y arrimarse mucho más al líder Deportivo Madryn y el rival directo será el elenco Bohemio, que como local busca estabilidad, al tiempo que el conjunto de José María Martínez llega con una igualdad frente a Colegiales y cinco juegos invicto.
Respecto del historial entre ambos, jugaron 26 veces y están equiparados en nueve triunfos cada uno. En el último cotejo entre ambos empataron sin goles.
Alvaro Veliez es el goleador actual con 7 tantos en el Lechero y esperará esturar su buena racha, mientras que Federico Bisanz es a carta destacada de un Bohemio que aspira el liderazgo.
