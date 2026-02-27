Concluyó la remodelación de intersección clave de San Isidro

Esta segunda etapa, se realizó en vacaciones de verano, ejecutando las siguientes intervenciones principales: la construcción de un segundo carril de giro desde avenida Santa Fe hacia avenida Márquez; la demolición parcial del cordón separador central para ganar espacio; y la ampliación de la calzada en sentido hacia Vicente López.

Los trabajos, que fueron supervisados por la Secretaría de Ambiente y Espacio Público, organizaron los flujos vehiculares, reduciendo significativamente los tiempos de espera en Márquez. La capacidad de la fila de los vehículos que giran desde Santa Fe hacia Márquez, se amplió de 8 a entre 12 y 14 vehículos por ciclo, lo que agiliza el tránsito.

La primera etapa se llevó a cabo en Julio de 2025, durante las vacaciones de invierno, para aprovechar la disminución del tránsito. Los trabajos incluyeron la generación de un carril adicional de giro desde avenida Márquez hacia avenida Centenario, la demolición parcial de la isleta para ensanchar la bocacalle de avenida Santa Fe y la construcción de una senda peatonal que jerarquiza el cruce y mejora la seguridad de los peatones.

La intersección es un lugar clave con alto caudal vehicular, ya que en el entorno próximo se encuentran el Hipódromo de San Isidro, que ocupa 13 cuadras de longitud, y la traza del ramal Retiro-Tigre del Ferrocarril Mitre, que limita los cruces entre el Este y el Oeste y canaliza el tránsito hacia el cruce bajo nivel de Roque Sáenz Peña. Además, es la esquina con mayor concentración de líneas de colectivos del partido, lo que la convierte en un punto clave tanto para el tránsito vehicular como para la movilidad peatonal.

Con estas dos etapas de intervención planificadas en períodos de menor circulación, el Municipio mejoró la seguridad vial, agilizó el tránsito y jerarquizó el espacio peatonal en una de las intersecciones más transitadas de San Isidro.