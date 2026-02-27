Extienden otra semana el recorte de servicios en el ramal Suárez de la Línea Mitre

Será esa semana complicada, teniendo en cuenta que el período de vacaciones terminó para todas las actividades, y por lo tanto, todo el sistema de transporte vuelve a tener una alta demanda. Pero quienes utilizan el servicio de la Línea Mitre desde José León Suárez, Chilavert, Villa Ballester, Malaver, San Andrés, San Martín y Miguelete -todas las estaciones ubicadas en el partido de San Martín- para llegar a las capitalinas de Colegiales, Carranza, 3 de Febrero y San Martín, deberán recurrir a líneas de colectivos o, caminata de 10 cuadras mediante, a la línea D de subterráneos, con el consiguiente incremento del tiempo y costo de viaje; a propósito, desde el jueves la tarifa de subte será de 1363 pesos.

El mismo inconveniente tendrán los usuarios del ramal Villa Ballester-Zárate, que sirve a estaciones ubicadas en los distritos de Tigre, Escobar, Campana y Zárate. El pasaje desde Zárate a Retiro -un recorrido de 92 kilómetros- cuesta 1168 pesos, menos que el correspondiente al servicio de transporte antes citado, administrado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Y también los pasajeros del único tren de larga distancia de la Línea Mitre: el que tiene como cabecera Rosario Norte, y que concluye provisoriamente en Colegiales, donde paradójicamente deben recurrir sí o sí al colectivo para continuar su viaje hacia el centro de la ciudad o hacia el conurbano, ya que la última parada en la provincia es Campana, aunque también efectúa una detención "técnica" en Villa Ballester para el relevo del personal de conducción, tanto a la ida como a la vuelta, donde no se permite el ascenso ni descenso de pasajeros. Cabe recordar que los trenes a Córdoba y Tucumán "se encuentra temporariamente interrumpidos por solicitud del concesionario Nuevo Central Argentino (NCA) para tareas de revisión de vías" -como señala la página web de Trenes Argentinos- desde fines de setiembre del año pasado.

Según trascendió, la semana adicional de "ventana" de paralización de los servicios, obedece a que deben completarse "las pruebas necesarias que permitirán la vuelta del servicio a Retiro con mayor seguridad y mejoras en las frecuencias”, las que se realizarán "sobre las vías nuevas pruebas del sistema de señalización con formaciones vacías que permitirán definir el esquema de operación con la infraestructura renovada”.

Asimismo se pudo saberse que la obra prevista "alcanzó un 88 por ciento de avance y se encuentra en su etapa final", que demanda la instalación del último equipamiento y el traspaso de la tecnología del señalamiento antiguo al nuevo sistema. Y que tras casi dos meses "se continúa trabajando en la capacitación del personal sobre la nueva infraestructura".

Fuentes ferroviarias consultadas por este medio precisaron que si bien se renovó parte del tendido, no se intervino el sector de vías donde venía operando el tren de larga distancia a Rosario Norte, que como se consignó, en principio continuará teniendo como cabecera hasta el 7 de marzo la estación Colegiales.