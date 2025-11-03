Condenado a 13 años de prisión por abusar de su hijastra

Tras varios años de espera se produjo el desahogo que la niña violentada estuvo esperando mucho tiempo y su agresor finalmente estará encerrado. Lo cierto es que el proceso fue angustiante y el daño psicológico es realmente grande. Así las cosas, durante la cita judicial se presentaron las pruebas correspondientes para no dejar dudas de lo ocurrido y sancionar al culpable de esta historia.

Todo comenzó en una vivienda de Quilmes, cuando la víctima estaba en la escuela primaria y quedaba bajo el cuidado de la pareja de su madre. En los momentos en los cuales quedaban en soledad, el sujeto abusaba sexualmente de ella y la amenazaba para que no dijera nada de lo que le sucedía. Esto se prolongó durante dos años y no pudo decir nada hasta que logró contárselo a su prima en el año 2020.

El momento de la confesión fue clave, ya que dicha familiar acudió a la justicia y realizó la denuncia formal para impedir que este la siguiera atacando. Las autoridades tomaron cartas en el asunto y el abusador fue apartado de la vivienda, aunque durante el juicio los investigadores sugirieron que estaba al tanto de lo que sucedía allí pero que no hizo nada para impedirlo.

Lo cierto es que el sindicado de 44 años, fue juzgado en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°1 del Departamento Judicial de Quilmes y tras la presentación de pruebas, el testimonio de la víctima y sus familiares y los informes realizados por el cuerpo de psicólogos, lo condenaron a la pena de 13 años de prisión en unidad penitenciaria. El proceso fue duro para quien sufrió los vejámenes y se quebró en reiteradas oportunidades. Los jueces que tomaron la decisión fueron María Cecilia Maffei, Fernando Celesia y Diego Leonel Feustel, mientras que la fiscal que llevó adelante las acusaciones fue María de los Angeles Attarian Mena.