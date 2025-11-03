Entregaron subsidios y equipamiento deportivo a entidades de Ezeiza

Las instituciones beneficiarias fueron las unidades terapéuticas Despertares y Tristán Suárez, la Fundación Camila Dragone y el espacio Irregulares Motores y las escuelas 501, 502 y 503. En el mismo acto, se otorgaron certificados a egresados del curso "Mi barbería, mi barrio", coordinado por la Subsecretaría de Economía Popular del Ministerio, con el fin de promover la formación laboral y el desarrollo de oficios en los barrios bonaerenses.

Asimismo, desde la Subsecretaría de Deportes provincial se otorgaron kits al Municipio para las disciplinas de futsal, vóley, atletismo, básquet y handball, destinados a fortalecer la práctica deportiva en clubes, escuelas y espacios comunitarios. También se entregaron certificados de reconocimiento a los 19 deportistas destacados del distrito, en el marco del Programa de Becas Deportivas que impulsa la Provincia para acompañar sus trayectorias.

En el marco de la recorrida, el ministro destacó "la capacidad de una gestión como la del municipio que ha sido revalidada en las elecciones", y en ese sentido resaltó que "hay que seguir trabajando y resolviendo los problemas de la gente, como siempre, porque está a las claras que hay un pueblo que responde cuando encuentra soluciones".

Granados, por su parte, resaltó la importancia de "contar, en tiempos tan difíciles, con el apoyo y el acompañamiento de un gobierno provincial que tiene sensibilidad y da soluciones, frente a un gobierno nacional que ha decidido retirarse de los problemas de los vecinos". De la jornada también participaron la subsecretaria de Políticas Sociales, Bernarda Meglia Vivares; y los subsecretarios de Organización Comunitaria, Santiago Fidanza; de Economía Popular, Daniel Menéndez; y de Deportes, Cristian Cardozo. La actividad comenzó en el palacio municipal, en donde fueron recibidos por el jefe comunal, y desde allí se trasladaron hacia el Parque Central, en donde se desarrollaron las actividades.

Además, en el marco de los 65 años del nacimiento de Diego Armando Maradona, Larroque y Granados visitaron un mural en homenaje al astro del fútbol. Se trata de una imagen de 40 metros de altura creada por el artista Maximiliano Bagnasco. La obra, visible desde los aviones que aterrizan y despegan en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, forma parte del patrimonio cultural y deportivo del municipio.