Hallan a un hombre asesinado debajo del puente de Claypole

Fuentes policiales informaron que los efectivos policiales hallaron a la víctima sin vida y, que los peritos de la Policía Científica establecieron que el cuerpo tenía una herida de arma blanca en la región torácica, como también lesiones en el rostro.

En ese marco, desde la Comisaría 6ta. de Claypole y la Sub Dirección Departamental de Investigaciones de Brown coordinan los operativos para dar con el paradero del asesino y poder establecer el móvil del ataque. La causa se encuentra en la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 Descentralizada de Almirante Brown.