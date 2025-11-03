Hallan a un hombre asesinado debajo del puente de Claypole

La víctima, que fue encontrada en la esquina de Ruta 4 y Fray Mamerto Esquiú, recibió una profunda herida de arma blanca en el tórax y varios cortes en su rostro. El asesino está prófugo.
La Policía bonaerense busca intensamente al atacante de un hombre, de unos 35 años, quien falleció, tras un ataque perpetrado en la ciudad de Claypole, a causa de las graves heridas de arma blanca que recibió en el tórax y en su rostro. El hecho tuvo lugar durante la madrugada del domingo, en la intersección de la Avenida Lacaze (Ruta Provincial 4) y Fray Mamerto Esquiú, de la mencionada localidad del partido de Almirante Brown, y aún se desconocen cuáles fueron las causas del ataque.
Fuentes policiales informaron que los efectivos policiales hallaron a la víctima sin vida y, que los peritos de la Policía Científica establecieron que el cuerpo tenía una herida de arma blanca en la región torácica, como también lesiones en el rostro.
En ese marco, desde la Comisaría 6ta. de Claypole y la Sub Dirección Departamental de Investigaciones de Brown coordinan los operativos para dar con el paradero del asesino y poder establecer el móvil del ataque. La causa se encuentra en la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 Descentralizada de Almirante Brown.
comentar