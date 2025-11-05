Continúa el Circuito de Ahorro para que los vecinos de Brown accedan a una canasta básica accesible

Promovido por el Municipio, el programa de ferias de productores locales y mercados populares, funciona durante este mes en distintos sectores del partido.
El programa "Circuito de Ahorro Brown", que promueve numerosas alternativas de comercialización para que vecinos puedan adquirir productos de calidad a precios accesibles, funciona durante todo este mes en distintos puntos del distrito. La propuesta municipal tiene como objetivo fomentar la economía popular y cuidar el bolsillo de los consumidores que tienen un trato directo con los productores locales.
Entre las actividades previstas, vuelve el Mercado de Cercanía Brown Ahorra a diversos sectores, donde ofrecerá frutas, verduras, pescados y productos de almacén, entre otros. Funcionará en la estación de Claypole (Avenida 17 de Octubre y Nasca) los lunes 10 y 17 y los miércoles 12, 19 y 26. La propuesta hará lo propio los viernes 7, 14 y 28 en la estación de Burzaco (Ricardo Rojas y Pellegrini). En ambos espacios, de 9 a 14, los vecinos podrán adquirir frutas, verduras, pescadería y productos de almacén.
Además, en el Mercado Multiplicar del Instituto Municipal de Economía Social (IMES), ubicado en Cruz del Sur 1271, esquina Uruguay, Burzaco, se ofrecerán los viernes 7, 14 y 28, en el horario de 9.30 a 14, verduras agroecológicas, frutas de estación y productos de vivero, todos con un 40 por ciento de ahorro con Cuenta DNI. En tanto, en la plaza Cerretti de Adrogué (Diagonal Toll y Cerretti), todos los viernes, de 10 a 14, se establecerá la Feria de Productores locales, con frutas, verduras, huevos de campo, quesos, embutidos, dulces y conservas, y productos de panadería. La Iniciativa también estará todos los sábados, de 10 a 16, en la Granja Educativa Municipal, Avenida Juan B. Justo 1000.
Por último, los Mercados Bonaerenses estarán todos los jueves, de 9 a 14, en la Dársenas de Pellegrini y Rojas (estación de Burzaco, lado Este); y los martes y viernes en la estación de Longchamps Este, en el mismo horario. Allí se podrán adquirir productos de panadería, pescadería y de almacén, además de frutas, verduras, miel y frutos secos.
El intendente Mariano Cascallares invitó a los vecinos a aprovechar las ofertas y renovó el compromiso del gobierno para promover el trabajo de los emprendedores locales y cuidar la economía familiar.
