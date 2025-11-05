Continúa el Circuito de Ahorro para que los vecinos de Brown accedan a una canasta básica accesible

Entre las actividades previstas, vuelve el Mercado de Cercanía Brown Ahorra a diversos sectores, donde ofrecerá frutas, verduras, pescados y productos de almacén, entre otros. Funcionará en la estación de Claypole (Avenida 17 de Octubre y Nasca) los lunes 10 y 17 y los miércoles 12, 19 y 26. La propuesta hará lo propio los viernes 7, 14 y 28 en la estación de Burzaco (Ricardo Rojas y Pellegrini). En ambos espacios, de 9 a 14, los vecinos podrán adquirir frutas, verduras, pescadería y productos de almacén.

Además, en el Mercado Multiplicar del Instituto Municipal de Economía Social (IMES), ubicado en Cruz del Sur 1271, esquina Uruguay, Burzaco, se ofrecerán los viernes 7, 14 y 28, en el horario de 9.30 a 14, verduras agroecológicas, frutas de estación y productos de vivero, todos con un 40 por ciento de ahorro con Cuenta DNI. En tanto, en la plaza Cerretti de Adrogué (Diagonal Toll y Cerretti), todos los viernes, de 10 a 14, se establecerá la Feria de Productores locales, con frutas, verduras, huevos de campo, quesos, embutidos, dulces y conservas, y productos de panadería. La Iniciativa también estará todos los sábados, de 10 a 16, en la Granja Educativa Municipal, Avenida Juan B. Justo 1000.

Por último, los Mercados Bonaerenses estarán todos los jueves, de 9 a 14, en la Dársenas de Pellegrini y Rojas (estación de Burzaco, lado Este); y los martes y viernes en la estación de Longchamps Este, en el mismo horario. Allí se podrán adquirir productos de panadería, pescadería y de almacén, además de frutas, verduras, miel y frutos secos.

El intendente Mariano Cascallares invitó a los vecinos a aprovechar las ofertas y renovó el compromiso del gobierno para promover el trabajo de los emprendedores locales y cuidar la economía familiar.