Coronel. "Quiero una revancha en Quilmes"

"Como primera experiencia no es un año bueno, esperábamos todos otra cosa, pero es un año que sirve", reconoció el atacante, haciendo autocrítica sobre el rendimiento del equipo en la Primera Nacional. Sin embargo, Coronel no escondió sus ganas de seguir:

"Me gustaría quedarme para el 2026. Es un club hermoso y quiero tener una revancha. El sueño de todos es subir a Primera y ojalá pueda ser con esta camiseta", expresó con ilusión.

Sobre el clima interno, el delantero destacó el grupo humano y el apoyo del cuerpo técnico: "El vestuario es hermoso, ahí aprendí mucho y quiero dar siempre lo mejor de mí. Alfredo (Grelak) nos dijo que sabe que este grupo entregó todo. Obvio que no alcanzó, somos los primeros responsables", aseguró.

Por último, analizó el partido ante el Lechero, que marcó el final del año para el Cervecero, en diálogo con Solo Ascenso: "Contra Tristán Suárez nos faltó. Eramos muchos chicos, para varios fue algo nuevo. Ellos lo definieron con un penal. Esto es fútbol, no hay que buscar responsables. Estamos tranquilos porque dimos todo y no negociamos el esfuerzo".

De esta manera, Quilmes cierra una temporada con sabor amargo, pero con la esperanza de que varios de sus juveniles, como Coronel, sean la base del proyecto 2026.