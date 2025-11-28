Destacada actuación internacional de deportista quilmeña

Valentini había hecho estragos en los Juegos Panamericanos 2024 en Brasil, con dos medallas de oro en su haber, lo que le valió la clasificación olímpica, y engrandece su historial en las Sordolimpiadas.

En 2017 fue abanderada en Samsun, en 2022 fue bronce en Brasil y subió dos veces al podio en el Mundial de Buenos Aires y en los Juegos Panamericanos de Sordos Brasil 2024, respectivamente.

Ya en 2013 logró ser la primera mujer de la historia de la CADES (Confederación Argentina Deportiva de Sordos) en ganar una medalla olímpica al obtener el Bronce en los 200 Metros Espalda en las Sordolimpiadas de Sofía, lo que hizo ue su trayectoria se hiciera cada vez más grande conforme a sus presencias y éxitos.