Destacada actuación internacional de deportista quilmeña

La quilmeña Diana Valentini sigue batiendo récords en su campaña deportiva y en las Sordolimpiadas Tokio 2025 fue séptima en los 100 metros Espalda, y logró diploma y a su vez resultó décima en los 50 metros Espalda, por lo que cerró un top 10 en dos pruebas distintas al ser de las sudamericanas más sobresalientes.
Valentini había hecho estragos en los Juegos Panamericanos 2024 en Brasil, con dos medallas de oro en su haber, lo que le valió la clasificación olímpica, y engrandece su historial en las Sordolimpiadas.
En 2017 fue abanderada en Samsun, en 2022 fue bronce en Brasil y subió dos veces al podio en el Mundial de Buenos Aires y en los Juegos Panamericanos de Sordos Brasil 2024, respectivamente.
Ya en 2013 logró ser la primera mujer de la historia de la CADES (Confederación Argentina Deportiva de Sordos) en ganar una medalla olímpica al obtener el Bronce en los 200 Metros Espalda en las Sordolimpiadas de Sofía, lo que hizo ue su trayectoria se hiciera cada vez más grande conforme a sus presencias y éxitos.
