San Telmo refuerza su mediocampo con la llegada del paraguayo Román Gamarra

El Candombero oficializó la incorporación del volante ofensivo de 23 años que proviene de Atlético Tembetary para el equipo de Marcelo Perugini.
San Telmo aprovecha el receso sin demoras y ha puesto en marcha la etapa de refuerzos de su plantel de cara a la próxima temporada. Este jueves, el Candombero confirmó la segunda incorporación: se trata de Román Gamarra, quien se suma al equipo luego de militar en el exterior. Gamarra es un mediocampista ofensivo de perfil zurdo, de 23 años de edad.
Su formación se dio en las divisiones inferiores de Talleres de Córdoba, aunque su club de procedencia más reciente es Atlético Tembetary, que compite en la Primera División del fútbol de Paraguay. El futbolista estampó su firma en un contrato que lo vinculará con la institución hasta el 31 de diciembre de 2026, convirtiéndose así en la segunda cara nueva para el equipo dirigido por Marcelo Perugini.
El futbolista guaraní selló su vínculo hasta el 31 de diciembre de 2026 y llega para nutrir el plantel así como antes lo hizo Martín Batallini, delantero que había inaugurado el mercado de pases para el conjunto de la Isla Maciel, que ahora tiene a Marcelo Perugini como conductor.
comentar