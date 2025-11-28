San Telmo refuerza su mediocampo con la llegada del paraguayo Román Gamarra

Su formación se dio en las divisiones inferiores de Talleres de Córdoba, aunque su club de procedencia más reciente es Atlético Tembetary, que compite en la Primera División del fútbol de Paraguay. El futbolista estampó su firma en un contrato que lo vinculará con la institución hasta el 31 de diciembre de 2026, convirtiéndose así en la segunda cara nueva para el equipo dirigido por Marcelo Perugini.

