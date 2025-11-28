Entregan diplomas y medallas a egresados de jardines de infantes municipales de Avellaneda

En este sentido, valoró: "Con Jorge Ferraresi estamos siempre pensando en cómo mejorar este sistema educativo, lo pensamos, lo llevamos a la acción y le dedicamos presupuesto, pero no podríamos solos, hay todo un equipo detrás". Los casi 40 establecimientos están distribuidos en todas las localidades de la ciudad y reciben a niños de entre 3 a 5 años. Por lo que la funcionaria destacó la importancia del cuidado de la primera infancia ya que "es donde se marcan y desarrollan muchas de las características para el desarrollo de las personas".

También, valoró la importancia del rol del Estado como el igualador de oportunidades: "Creemos que el Estado debe estar para garantizar que todos los niños tengan las mismas posibilidades de cumplir sus sueños". En los últimos años, señalaron desde la Comuna, "se han llevado adelante obras de refacción y puesta en valor en los jardines a partir de la inversión del gobierno local".

Actualmente, continuaron, hay algunas instituciones que cuentan con jornada completa y se prevé que los 39 jardines de infantes cuenten con jornada completa para 2027.