Lautaro Acosta se retiró de Lanús tras el título en la Sudamericana

Luego de la caída con el Matador, la cual significó la eliminación del Granate del Torneo Clausura en los octavos de final, la fiesta no pudo ser completa, aunque el Laucha recibió el cariño de todo el público presente.

El histórico delantero no sumó minutos, pero tras el pitazo final de Leandro Rey Hilfer se produjo el momento más emotivo de la noche, dado que el protagonista recorrió toda la cancha para saludar a los hinchas que se hicieron presentes en la noche del miércoles.

"Gracias a mis compañeros, que me ayudaron y acompañaron cuando no pude más. A los hinchas… fuimos muy felices, recontra felices, me voy siendo el hombre más feliz del mundo. Agradecerles por tanto cariño. No tengo palabras para describir lo que estoy sintiendo. A mi familia, que me acompañaron y ahí están todavía acompañándome. A los dirigentes que nos ayudaron a seguir, no tengo otra cosa más que agradecer", aseguró el atacante al resaltar lo que significó todo su periodo en la institución de la zona sur del conurbano bonaerense.

Es que los números son elocuentes: Es el jugador más ganador en la historia de Lanús con seis títulos y el futbolista con más presencias con 428 partidos disputados. Se subió a lo más alto del podio en el Apertura 2007, la Sudamericana 2013, la Primera División 2016, el Bicentenario 2016, la Supercopa 2017 y la flamante Sudamericana 2025.

De hecho, este último trofeo internacional le permitió superar a Maximiliano Velázquez, ganador de cinco títulos con el Granate, mientras que con cuatro están Nicolás Pasquini, Agustín Pelletieri y José Sand.

Acosta debutó en Lanús en 2006 y su primera etapa finalizó un par de años después para continuar su carrera en España: su debut internacional fue en Sevilla, donde ganó la Copa del Rey, y luego jugó en Racing de Santander.

En agosto de 2012 volvió a Argentina para ponerse la camiseta de Boca y luego de apenas un año regresó a Lanús, en donde se quedó hasta el retiro en este encuentro frente a Tigre.

Laucha también formó parte del seleccionado argentino que consagró campeón en el Mundial Sub 20 en 2007 y al año siguiente ganó la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Beijing.

"No caigo que fue mi último partido como profesional. Estoy feliz y agradecido a la gente por tanto cariño. Es mi casa, todo arrancó con 7, 8 años acá. Me fui solamente cinco, estoy hace casi 30 años acá. Con alegrías, tristezas, pero siempre hombro con hombro con el club, la gente. Se cierra una etapa hermosa", concluyó.