Un guitarrista argentino reconocido a nivel mundial llega a Bernal

La primera cita será el próximo domingo a partir de las 20 y las localidades se agotaron rápidamente a pesar de que se celebra el Día de la Madre. Por eso mismo, se abrió otra función el sábado 25 a las 21. Ambas son en el Café Belgrano, situado en la intersección de Belgrano y Castro Barros.

Luis Salinas, ganador de 4 Premios Gardel, con menciones en los Latin Grammy, compartió escenarios y salas de grabación con artistas de la talla de Mercedes Sosa, Paco de Lucía, BB King, entre tantos otros legendarios.

De la mano de Tramados (@tramadosok), grupo de jóvenes artistas y productores de espectáculos oriundos de Bernal, llega a la ciudad y promete dos noches inolvidables e irrepetibles.