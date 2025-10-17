Un guitarrista argentino reconocido a nivel mundial llega a Bernal

Luis Salinas se presentará junto a Tramados, el grupo de jóvenes artistas y productores de espectáculos oriundos de la ciudad, en recitales que ofrecerá este domingo y el próximo sábado 25 en el Café Belgrano.
Luis Salinas, reconocido guitarrista argentino a nivel mundial, llega a Bernal para cautivar a toda la comunidad con dos espectáculos íntimos en el centro de la localidad de la mano de una nueva productora de espectáculos comandada por dos jóvenes hermanos.
La primera cita será el próximo domingo a partir de las 20 y las localidades se agotaron rápidamente a pesar de que se celebra el Día de la Madre. Por eso mismo, se abrió otra función el sábado 25 a las 21. Ambas son en el Café Belgrano, situado en la intersección de Belgrano y Castro Barros.
Luis Salinas, ganador de 4 Premios Gardel, con menciones en los Latin Grammy, compartió escenarios y salas de grabación con artistas de la talla de Mercedes Sosa, Paco de Lucía, BB King, entre tantos otros legendarios.
De la mano de Tramados (@tramadosok), grupo de jóvenes artistas y productores de espectáculos oriundos de Bernal, llega a la ciudad y promete dos noches inolvidables e irrepetibles.
