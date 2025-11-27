Cuatro detenidos y casi 12 kilos de droga secuestrada en Quilmes

En medio de la lucha contra el narcotráfico en territorio quilmeño, el cual está conectado con los distritos aledaños, se procedió a irrumpir en distintos domicilios que fueron marcados por un testigo anónimo. Sin embargo, no en todos el resultado fue positivo, aunque pudieron desbaratar gran parte de la peligrosa organización que operaba desde hacía mucho tiempo y sembraba caos e inseguridad.

Así fue que con un dato preciso, las autoridades del área de seguridad municipales dieron aviso a funcionarios judiciales y trabajaron con agentes de la Comisaría Tercera. A raíz de eso, se realizaron tareas de campo encubiertas, con fotos, videos y contactos con compradores para averiguar los detalles de este grupo narco. Al obtener certezas, pudieron localizar siete viviendas relacionadas a este caso.

En manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 20 de la fiscal María Antonini y con el aval de Martín Nolfi, juez de Garantías, allanaron los domicilios situados en Ezpeleta y secuestraron más de 700 envoltorios con cocaína y aproximadamente 11,5 kilos de marihuana envueltas en paquete tipo “ladrillo”, preparadas para su comercialización con otras bandas menores de la zona.

En el barrio La Esperanza, en el Pasaje 2, detuvieron a Miguel Angel Castillo, conocido como Micky, de 32 años, que tenía además un rifle de aire comprimido, dinero en efectivo y elementos de corte y fraccionamiento. Cabe destacar que los operativos se dieron en simultáneo y los estupefacientes estaban divididos en las mencionadas ubicaciones, como por ejemplo la calle Italia al 100.

En esta última identificaron y detuvieron a Claudia Ester Gómez (48) y Tomás Soto (23), que estaban marcados como presuntos integrantes de esta red. No encontraron sustancias ilícitas en su casa, aunque se llevaron sus teléfonos celulares y aguardan el mencionado procedimiento judicial en sus correspondientes celdas, mientras investigadores trabajan en las imputaciones.

El último capturado es El Rengo Javi, en el barrio Los Alamos y también irrumpieron en un búnker que estaba señalado como el depósito de la droga, aunque allí no había nadie al momento del allanamiento.

Con todo el material secuestrado, las autoridades siguen adelante con las tareas para poder desbaratar otras conexiones que esta peligrosa banda aún tiene en Ezpeleta y sus alrededores.