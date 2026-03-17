Daniela Vilar asumió la presidencia del PJ de Lomas de Zamora

En ese sentido, aseguró que "desde Lomas tenemos a la coherencia y a la lealtad como bandera. Somos leales, como fueron Perón, Evita, Néstor y Cristina. Les debemos lealtad porque ellos fueron profundamente leales con su pueblo", aseguró Vilar.

Su esposo, el intendente Federico Otermín brindó un fuerte respaldo a la nueva conducción, destacando el perfil de Vilar en un contexto social que describió como complejo. "En tiempos de angustias, Daniela me genera esperanza de un futuro mejor", manifestó el jefe comunal, quien se puso simbólicamente "a las órdenes" de la nueva presidenta del partido.

La asunción de Vilar no solo representa un recambio en la conducción administrativa del PJ local, sino también una ratificación del proyecto político vigente en el distrito. La flamante autoridad partidaria se comprometió a trabajar por "la dignidad del pueblo y el legado histórico" del movimiento, bajo la premisa de que "vuelvan a reinar el amor y la igualdad". El acto concluyó con un clima de "mística militante", tal como lo definieron sus protagonistas, y la promesa de una gestión partidaria presente en los barrios para abordar las demandas actuales de la comunidad lomense.