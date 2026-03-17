Daniela Vilar asumió la presidencia del PJ de Lomas de Zamora

La ministra de Ambiente bonaerense y referente local se convirtió en la nueva conductora del peronismo lomense. El intendente participó del acto y ratificó la articulación entre el partido y la gestión municipal.
En un acto marcado por una masiva movilización de militantes y cuadros políticos, Daniela Vilar asumió la presidencia del Partido Justicialista (PJ) de Lomas de Zamora. La ceremonia contó con la presencia del intendente local y vicepresidente del PJ bonaerense, Federico Otermín, junto a secretarios, vocales, congresales y referentes de las diversas agrupaciones que conforman el peronismo en el distrito.
Durante su discurso de asunción, Vilar apeló a su historia personal y militante en los barrios populares del distrito para definir el perfil que tendrá su conducción. "Soy una nacida y criada en estas tierras, en un barrio popular de lo que antes se le decía el 'Fondo de Lomas'. Ni en los mejores sueños de aquella joven militante se me hubiera representado asumir esta responsabilidad", expresó la flamante presidenta.
Uno de los ejes políticos más destacados de la jornada fue la definición del rol que ocupará la estructura partidaria respecto a la gestión municipal. Vilar fue contundente al afirmar que "el PJ será el brazo político del Gobierno de la Comunidad que conduce Federico Otermín", consolidando una alianza estratégica entre la conducción del partido y el Poder Ejecutivo local.
"Voy a trabajar cada segundo de mi vida para honrar esta responsabilidad que me dieron mis compañeros y compañeras. El compromiso es con la dignidad de nuestro pueblo; con nuestra historia; con el legado de Perón y Evita; con la entrega de Néstor y de Cristina; con el Gobierno de la Comunidad; con la humanidad, base de nuestra doctrina, para que vuelvan a reinar el amor y la igualdad", subrayó.
En ese sentido, aseguró que "desde Lomas tenemos a la coherencia y a la lealtad como bandera. Somos leales, como fueron Perón, Evita, Néstor y Cristina. Les debemos lealtad porque ellos fueron profundamente leales con su pueblo", aseguró Vilar.
Su esposo, el intendente Federico Otermín brindó un fuerte respaldo a la nueva conducción, destacando el perfil de Vilar en un contexto social que describió como complejo. "En tiempos de angustias, Daniela me genera esperanza de un futuro mejor", manifestó el jefe comunal, quien se puso simbólicamente "a las órdenes" de la nueva presidenta del partido.
La asunción de Vilar no solo representa un recambio en la conducción administrativa del PJ local, sino también una ratificación del proyecto político vigente en el distrito. La flamante autoridad partidaria se comprometió a trabajar por "la dignidad del pueblo y el legado histórico" del movimiento, bajo la premisa de que "vuelvan a reinar el amor y la igualdad". El acto concluyó con un clima de "mística militante", tal como lo definieron sus protagonistas, y la promesa de una gestión partidaria presente en los barrios para abordar las demandas actuales de la comunidad lomense.
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