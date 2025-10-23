Inquietud en el Club Liniers por intento de toma de su predio de Villegas

Todo arrancó un par de semanas atrás, cuando un grupo de personas irrumpieron en los terrenos del Club Liniers. En ese momento fueron retirados por la policía de la provincia de Buenos Aires y la Guardia Urbana del municipio. Ante ello, hay guardia policial en el lugar, pero en Liniers nadie está tranquilo.

La dirigencia con el presidente Marcelo Gómez a la cabeza, mantuvo reuniones con los socios y decidieron acelerar las obras de cercar el predio como sea. Son unos 220 metros que van desde Bermejo hasta Figueroa Alcorta. “Hicimos 100 metros de pared de los terrenos que dan a Crovara y una parte de Asamblea, pero falta mucho todavía”, dijo Gómez.

A raíz de este movimiento, en Liniers comenzaron las obras, que tienen un elevado precio. Por ello, la entidad matancera dio a conocer un alias: TOPADORA2017 para recibir toda la colaboración posible.

Se trata de una campaña solidaria para reunir fondos que inicio el club, en busca de finalizar el cierre perimetral del predio, en donde se enclava el estadio Juan Antonio Arias y otros sectores para las todas sus categorías.

"Hoy Liniers te necesita más que nunca", la convocatoria está dirigida a socios, hinchas y a toda la comunidad. "No importa el monto: cada colaboración suma para defender la identidad de Liniers", expresaron desde la institución. "Juntos defendemos nuestra casa. Hoy más que nunca, somos Liniers", concluyó el comunicado del Celeste de Villegas.