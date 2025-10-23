Zoológico de Luján: evalúan el rescate de 60 leones y tigres

El objetivo principal de esta acción es realizar una evaluación física y sanitaria de los 60 grandes felinos, entre leones y tigres, que aún permanecen en las instalaciones.

En medio de la intervención, el dueño y fundador del zoológico, Jorge Semino, rompió el silencio y explicó la dramática situación que viven para mantener a los animales.

"Actualmente trabajan unas 20 personas directamente en el lugar", detalló Semino, y confirmó que subsisten gracias a donaciones y colaboraciones externas.

"Hay empresas que donan medicamentos para los animales, profesionales veterinarios que vienen a atenderlos", explicó. La logística para alimentar a los 60 felinos incluye traer ganado fallecido del campo para faenar y usarlo como comida.

Semino también se refirió al prolongado cierre del establecimiento y atribuyó gran parte de las dificultades a "cuestiones políticas" con gestiones anteriores.

De todos modos, destacó que ahora existe una mayor colaboración por parte de los funcionarios actuales, quienes "permiten que se hagan cosas sin pedir nada a cambio".

Luego de varios intentos fallidos de trasladar animales a santuarios en México, Estados Unidos e India, el dueño mencionó que ha surgido una nueva oportunidad gracias a una ONG con sede en Austria, que podría reubicar a parte de los felinos en reservas internacionales, aliviando la crítica situación del predio.

