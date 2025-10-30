Defensa y Justicia piensa en Huracán

El plantel varelense arriba a este compromiso luego de sufrir una dura derrota por 3 a 0 ante Unión de Santa Fe en la fecha anterior. Este nuevo encuentro, clave para las aspiraciones del conjunto de la región, podría incluso dejar al equipo que dirige Mariano Soso a tiro de conseguir la clasificación a la fase final del torneo, reservada para los ocho mejores de la zona.

A pesar del golpe, el entrenador priorizará la continuidad y la confianza en sus futbolistas, ya que no "pateará el tablero" y buscará repetir la formación que cayó en el 15 de Abril, intentando una pronta redención futbolística ante su gente. La consigna es clara: reponerse rápidamente y afianzarse en los puestos de vanguardia.

Por otra parte, la semana en el Halcón trae una importante novedad en cuanto al plantel: Juan Bautista Miritello se reincorporará a los entrenamientos con sus compañeros, tras haber cumplido con el mes de suspensión provisional por doping que le había sido impuesto.

Durante el período de la sanción, Miritello no tenía permitido entrenarse con el grupo ni vestir la indumentaria oficial del club, aunque el delantero mantuvo su preparación física trabajando de manera individual para no perder ritmo y estar listo para el momento de su regreso.

Su vuelta a las prácticas inyecta una opción ofensiva más para Mariano Soso de cara a la etapa decisiva del campeonato, aunque su incorporación al equipo titular se manejará con cautela.