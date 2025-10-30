Unión Ezpeleta, en la zona roja

Quedó al borde del descenso en la Primera C del futsal, tras la caída por 11 a 4 ante Deportivo Morón y los resultados de la fecha. Quedó penúltimo, con 25 puntos.
Unión de Ezpeleta atraviesa un momento de alta complejidad. La caída sufrida en condición de visitante ante Deportivo Morón, sumada a los resultados de la fecha, lo ha dejado en una situación crítica en la lucha por mantener la categoría en la Primera C. La derrota fue contundente, con un marcador final de 11-4 a favor del local. A pesar de los esfuerzos ofensivos, que se vieron reflejados en los tres goles convertidos por Santiago Barba y la solitaria conquista de Agustín Delpino, el poderío de Morón fue incontrolable para el equipo de Ezpeleta.
El resultado caló hondo en los ánimos del plantel, que ve cómo sus chances de permanencia se reducen dramáticamente. Con solo dos fechas por delante para la finalización del campeonato, Unión se encuentra actualmente en la zona roja de descenso a la Primera D, sin margen de error.
La tabla de posiciones presenta un escenario muy ajustado en la parte baja y la calculadora echa humo. Los tres equipos que, hasta el momento, están sufriendo el castigo del descenso directo son: Parque (18 puntos), Unión (25 puntos) y All Boys (27 puntos). La situación es de extrema preocupación para la U, que se ubica penúltimo. Por encima de ellos, logran escapar del descenso directo El Talar (27 puntos) y Cideco (30 puntos), este último con una ventaja más cómoda.
Con 6 puntos en disputa, la meta del elenco de la región es alcanzar o superar a los equipos que lo anteceden para evitar la caída a la última categoría del futsal. La oportunidad de revertir el panorama llegará el próximo domingo a las 20, cuando el elenco de la región reciba en condición de local a Juventud de Tapiales. Este partido se ha convertido en una verdadera final para Unión, que necesita sumar de a tres de manera imperiosa para llegar con chances a la última jornada.
