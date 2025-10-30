Unión Ezpeleta, en la zona roja

El resultado caló hondo en los ánimos del plantel, que ve cómo sus chances de permanencia se reducen dramáticamente. Con solo dos fechas por delante para la finalización del campeonato, Unión se encuentra actualmente en la zona roja de descenso a la Primera D, sin margen de error.

La tabla de posiciones presenta un escenario muy ajustado en la parte baja y la calculadora echa humo. Los tres equipos que, hasta el momento, están sufriendo el castigo del descenso directo son: Parque (18 puntos), Unión (25 puntos) y All Boys (27 puntos). La situación es de extrema preocupación para la U, que se ubica penúltimo. Por encima de ellos, logran escapar del descenso directo El Talar (27 puntos) y Cideco (30 puntos), este último con una ventaja más cómoda.

Con 6 puntos en disputa, la meta del elenco de la región es alcanzar o superar a los equipos que lo anteceden para evitar la caída a la última categoría del futsal. La oportunidad de revertir el panorama llegará el próximo domingo a las 20, cuando el elenco de la región reciba en condición de local a Juventud de Tapiales. Este partido se ha convertido en una verdadera final para Unión, que necesita sumar de a tres de manera imperiosa para llegar con chances a la última jornada.