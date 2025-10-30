La Secundaria Técnica 3 de Varela, escenario de la muestra anual

El jefe comunal apreció "la claridad para explicar desde huertas orgánicas hasta paneles solares", al tiempo que afirmó que "la educación pública dotó de capacidades extraordinarias a pibes y pibas en la ejecución de planes variados, funcionales en su actividad presente, pero también en su porvenir".

Entre los expositores, Kiara Velasco , de la especialidad Técnico Química, presentó Braplax: una alternativa al durlock elaborada en plástico con diferentes características, como impermeable, resistente a altas temperaturas, económica y duradera". La adolescente especificó: "Fue una segunda vida a un material de difícil degradación".

Mientras sus compañeros jugaban al fútbol robot, Cecilia Ramírez -integrante del proyecto- detalló la creación del prototipo "a partir de la impresión 3D, sumada a la configuración de la placa de control, la cual manejamos mediante el bluetooth del celular". En el sector destinado a la orientación de Maestro Mayor de Obra, Guadalupe Flores mostraba los planos del edificio que diagramó. Optó por "continuar la formación en Arquitectura". "Realicé la secundaria acá y obtuve una base impresionante", aseguró.

Como conclusión de la jornada, la directora anfitriona, Mariana Tejada, ratificó "la determinación de centrar la exhibición en lo sustentable y el reciclado por su beneficio a la comunidad". Además, enfatizó en "inculcar propuestas para aplicar fuera de la escuela". Acompañaron la secretaria de Educación, Andrea Digiobani; el jefe distrital de Educación, Alfredo Schveizer; autoridades del ámbito pedagógico.