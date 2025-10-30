Quilmes piensa en su modelo 2026, entre rescisiones y pruebas

En este proceso de renovación, el club no solo se enfoca en las bajas, sino también en sumar potencial. La novedad de la semana es la incorporación a prueba del lateral derecho Lucas Della Coste. El futbolista se encuentra actualmente entrenando bajo la atenta mirada de Alfredo Grelak. Della Coste cuenta con una trayectoria que incluye pasos por las reservas de clubes importantes como Racing y Lanús, siendo su último equipo el Sporting FC de Costa Rica. Su rendimiento en estos días será fundamental para definir su posible fichaje y sumar una alternativa por el lateral derecho.

Por otro lado, mientras se definen las salidas y se observan las llegadas, la situación del mediocampista Juan Roseti todavía está por resolverse y genera incertidumbre en el club. El DT Alfredo Grelak ha manifestado su interés de contar con el jugador para la temporada 2026, lo que motivó al manager del club a comunicarse con Agustín Orión, presidente de Midland, entidad dueña del pase de Roseti, para formalizar el deseo de retenerlo.

Sin embargo, las negociaciones se encuentran estancadas. El presidente de Quilmes, Carlos Giulanetti, quedó en comunicarse con Orión para ver cómo continuar a afrontar la situación. Roseti, por el momento, solo realizará trabajos físicos de manera diferenciada.