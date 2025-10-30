Entregaron subsidios para mejora de viviendas en Berazategui

El acto fue encabezado por el intendente Juan José Mussi, quien hizo la entrega simbólica de la asistencia económica de la iniciativa impulsada por el Gobierno bonaerense de Axel Kicillof y al que adhirió el Municipio. Estos 40 subsidios están destinados a grupos familiares que se encuentran imposibilitados de solventar el gasto de una reforma habitacional urgente.

Al respecto, Mussi destacó: "Esta es una ayuda del Gobierno provincial de Axel Kicillof, que está destinada a aquellos que más lo necesitan. El Gobernador, cuando hace esto, confía en la gente humilde y eso es muy importante. Se trata de que las familias vivan mejor, especialmente donde hay chicos porque no tienen por qué vivir las crisis".

Por su parte, la titular de la Agencia de Tierras y Hábitat de la Municipalidad, Cecilia Roldán, señaló que "esta ayuda es posible por la gestión del intendente, Juan José Mussi, para adherir al programa provincial". "Hay muchos arreglos de techos, mejoras en paredes, terminaciones de baños, entre otros trabajos, que mejoran los hogares. Y, para nosotros, es una alegría poder darles una mano en este sentido", agregó.

A su vez, una de las beneficiarias, Lucila Medina, expresó: "Desde que nací, vivo en el barrio San Marcos. Mi casa está hecha a pulmón y este subsidio es una gran ayuda para terminar algunas cosas que necesitamos. Voy a poder hacer la conexión del agua y el revoque de las paredes. Estoy muy contenta".

El proceso para obtener el subsidio comienza cuando la Dirección de Vivienda de la Municipalidad de Berazategui recibe la solicitud. Si la familia cumple con los requisitos necesarios, se le asigna un equipo técnico que la guía sobre cómo utilizar el subsidio. Asimismo, el equipo social de la misma Dirección visita los hogares y certifica la rendición de los gastos. Una vez finalizada esta etapa, los solicitantes pueden acceder a una segunda fase, que consiste en un microcrédito.