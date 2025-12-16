Defensa y Justicia pierde una pieza clave en el ataque

Osorio, quien llegó a Varela y rápidamente se ganó un lugar importante en la consideración del cuerpo técnico, se convirtió en una pieza valiosa para la ofensiva del equipo en la temporada 2025. Su partida deja un hueco significativo en el ataque y obligará a la dirigencia a moverse con rapidez en el mercado de pases para encontrar un reemplazo que mantenga el nivel competitivo.

Trascendió que el delantero está en la órbita de varios clubes aztecas, siendo el León uno de los principales interesados. La concreción de la venta no solo representa un desafío deportivo, sino que le dejará una importante inyección económica a la institución de Florencio Varela.

Mientras se ultiman los detalles de su transferencia, la dirigencia de Defensa y Justicia se enfoca en el mercado para encontrar el nombre que pueda suplir la baja de Osorio, un delantero que fue fundamental para el proyecto 2026.