Defensores de Banfield se metió en el Final Four tras vencer a Boca y San Lorenzo

El club representativo de Lomas de Zamora, que busca consolidarse en la élite del vóley nacional, abrió su participación en la Zona 1 con una victoria 3-0 ante Boca Juniors (25-20, 25-17 y 25-23), destacándose el receptor Franco Cáceres con 18 puntos. La clasificación se selló con el triunfo 3-1 frente a San Lorenzo (32-30, 14-25, 25-19 y 25-19), donde el punta receptor venezolano Juan La Pantera Vásquez fue el goleador con 18 tantos.

El Final Four de la Copa ACLAV, que se juega en el Polideportivo Municipal Gorki Grana de Castelar, se completa con UPCN San Juan Vóley (ganador Zona 2), Monteros Vóley Club (ganador Zona 3) y Ciudad Vóley, que clasificó directamente por ser el puntero de la tabla parcial de la LVA-RUS.

De cara al regreso de la Liga, el 4º tour será organizado por Boca Juniors en enero. Actualmente, Defensores de Banfield se ubica en el octavo lugar de la tabla de la LVA con 11 puntos, buscando acercarse a los puestos de vanguardia liderados por Ciudad Vóley (26 puntos).