Denuncian que adolescente que fue expulsado de colegio amenaza a sus ex compañeros

Nuevamente, un conflicto en un establecimiento educativo del distrito pone en jaque a los encargados del área de educación y atenta contra la integridad de menores de edad que asisten a sus respectivos cursos. El bullying y el hostigamiento cruza límites indebidos y las reacciones no siempre son las adecuadas. Es por ello que tras estos episodios, necesitan una respuesta inmediata para evitar desgracias.

Todo comenzó en el Instituto Manuel Belgrano, situado en la intersección de las calles 151 y 10, el 22 de septiembre. Allí, un chico de segundo año secundario asistió con un cuchillo en su cintura y dentro del aula amenazó a varios compañeros. Sostuvo que ellos lo venían hostigando con distintas conductas abusivas, algo que aún no pudieron comprobar y dijo que los iba a matar.

Tras esta secuencia, las autoridades decidieron separarlo y expulsarlo de la institución, pero el agresor siguió amedrentando a sus ex compañeros a través de redes sociales y, lejos de calmarse, les dijo que en caso de cruzarlos por la calle los iba a “enderezar”. Varios alumnos le escribieron por privado para pedirle explicaciones y saber qué era lo que le molestaba. “No se pongan en víctimas porque ya me aburrieron y me van a conocer”, respondió a uno de los mensajes.

Las familias dieron intervención a las autoridades policiales y buscan un rápido accionar, ya que algunos de los alumnos quedaron amenazados de muerte por este adolescente, que aún no llegó a cometer ningún daño. Sin embargo, según su propia versión brindada en uno de los chats, tendría el aval de su padre para reaccionar de tal modo.

Los episodios violentos en los establecimientos educativos son noticia en el último tiempo, con muchos menores llevando armas de fuego o causando riñas que dejan malheridos a otros compañeros sin ningún tipo de motivo.